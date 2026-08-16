バイエルンはパリーニャの去就に関する姿勢を軟化させており、エベルルはレンタル移籍が依然として十分にあり得る選択肢だと示唆した。当初、クラブは巨額の投資を回収するため完全移籍での売却を優先していたが、バイエルン首脳陣はこの31歳の退団を実現するため、代替的な形態も検討する姿勢を強めているようだ。エベルルはこの状況について直接言及し、関係するすべての当事者にとって金銭面の条件が適切である限り、クラブは特定の契約形態を排除していないと明言した。

「私は一度もそうは言っていない［完全移籍のみ］。様子を見なければならない。今はいろいろな可能性がある。例えば誰かが『高額のレンタル料を支払う用意がある』と言えば、こちらは『分かった、受け入れなければならない』となるかもしれない。私はジョアンを特定のクラブへ行かせるよう強いることはできないし、ジョアンも『自分は特定のクラブにしか行かない』とは言えない。そして相手クラブも『これだけしか提示しない、それ以外はない』とは言えない。話し合いは3者の間で行われる。全員にとって適したものでなければならない」と、エベルルは語った。