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翻訳者：
ニューカッスルの関心が伝えられる中、バイエルン・ミュンヘンのディレクター、マックス・エーベルルがジョアン・パリーニャのローン移籍による退団の可能性を示唆
バイエルン、パリーニャのローン移籍に前向きか
バイエルンはパリーニャの去就に関する姿勢を軟化させており、エベルルはレンタル移籍が依然として十分にあり得る選択肢だと示唆した。当初、クラブは巨額の投資を回収するため完全移籍での売却を優先していたが、バイエルン首脳陣はこの31歳の退団を実現するため、代替的な形態も検討する姿勢を強めているようだ。エベルルはこの状況について直接言及し、関係するすべての当事者にとって金銭面の条件が適切である限り、クラブは特定の契約形態を排除していないと明言した。
「私は一度もそうは言っていない［完全移籍のみ］。様子を見なければならない。今はいろいろな可能性がある。例えば誰かが『高額のレンタル料を支払う用意がある』と言えば、こちらは『分かった、受け入れなければならない』となるかもしれない。私はジョアンを特定のクラブへ行かせるよう強いることはできないし、ジョアンも『自分は特定のクラブにしか行かない』とは言えない。そして相手クラブも『これだけしか提示しない、それ以外はない』とは言えない。話し合いは3者の間で行われる。全員にとって適したものでなければならない」と、エベルルは語った。
- AFP
ニューカッスルが争奪戦に参戦し、アストン・ビラとの交渉は決裂
アストン・ヴィラは今夏序盤、パリーニャ獲得に向けた有力候補として浮上し、ブンデスリーガ王者と正式な交渉に入っていた。しかし、その交渉は障害にぶつかったようだ。エーベルは金曜日、協議決裂を認め、ヴィラからパリーニャについて接触があったものの、合意には至らなかったと明かした。ウナイ・エメリ監督率いるチームとの取引が成立しなかったことで、イングランド1部の他の獲得候補クラブも動向を注視している。
そうした中、ニューカッスル・ユナイテッドがこの移籍を横取りする構えだと報じられている。新監督マティアス・ヤイスレの下で中盤の選択肢強化を目指しているためだ。ニューカッスルは今夏の移籍市場ですでに主力数人が退団しており、補強を切実に必要としている。ヴィラがローン移籍を軸にしたアプローチを取っていたのとは異なり、報道によれば、このタインサイドのクラブはバイエルンの要求を満たす、より魅力的な条件を準備している可能性があるという。ポルトガル代表の同選手に3年契約を提示し、中盤での経験を確保しようとしているようだ。
ニューカッスルで中盤に変化か
セント・ジェームズ・パークからの関心は、プレミアリーグのクラブで初シーズンに臨む準備を進めるジャイスレにとって重要なタイミングで浮上した。ニューカッスルは中盤の選手層が大きく手薄になっており、パリーニャのような実績あるトップレベルの選手を加えることは優先事項と見なされている。クラブの補強チームは、最終ラインの前でフィジカルの強さを発揮できる存在が必要だと認識している。その役割をパリーニャは、クレイヴン・コテージでの在籍時代、そしてノースロンドンでの短い期間に見事に果たしていた。
- AFP
3者にとって適切な落としどころを見つける
期限が迫る中、合意に達するためのプレッシャーはあらゆる方面で高まっている。バイエルンは高額な移籍金を必要とする一方で、パリーニャの現在のチーム内での立ち位置という現実とのバランスを取っている。また、選手本人も、自身が中心的な存在になれる移籍先を見つけることを望んでいる。ニューカッスルは完全移籍でのオファーへとかじを切る準備ができているように見えるため、ファイナンシャル・フェアプレーの制約を受けるライバルより優位に立っている可能性がある。ただし、単純な売却を成立させられない場合には、買い取りオプション付き、あるいは買い取り義務付きの高額ローン移籍という可能性も依然として残されている。
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