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ニューカッスルの指揮官マティアス・ヤイスレ、主力選手流出を受けてさらなる補強を目指す
ロッカールームに変化が見られる
12位でシーズンを終え、エディ・ハウ監督が5年間指揮を執った末に退任した後、ニューカッスルは大きな戦力流出に見舞われ、サンドロ・トナーリを1億ポンドでトッテナムへ、ブルーノ・ギマランイスをアーセナルへ、そしてアンソニー・ゴードンをバルセロナへ放出した。これに対しニューカッスルは、エウェン・ジャウエン、バズマナ・トゥーレ、アフネル・カ、ショーン・ステュール、アラジ・バンバ、ルーカス・ホルニチェク、アマル・デディッチを補強した。しかし、新監督ジャイスレは、移籍市場が閉まるまでにさらなる補強が依然として不可欠だと強調した。
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ヒエラルキーは統一されたビジョンを共有する
移籍期限までにあと何人補強したいかと『Sky Sports』に問われたヤイスレは、こう説明した。「明確な数字で答えたいのはやまやまだが、選手が去るかどうかにも左右される。
「確かに調整は行われる。必要なことは明確で、経営陣もその必要性を理解しており、全員の認識は一致している。残された時間［移籍期間］を可能な限り有効に使うつもりだが、すでにここにいる選手たちのことも信頼している」
忍耐が成長への道筋を支える
ニューカッスルの今夏の新戦力7人のうち4人は21歳未満で、アヤックスから加入した18歳のショーン・ストゥールもその1人だ。これを受け、ジャイスレ監督は彼らの適応過程について忍耐が必要だと訴えた。
同監督は続けてこう語った。「ご存じの通り、通常は適応のための時間が必要になる。だからこそ、彼らには辛抱強く接し、時間を与える必要があると言った。これは常にプロセスだ。最初から過度なプレッシャーをかけるべきではない。若い才能と取り組み、彼らを育てることはクラブの目標でもある。それは素晴らしいことだし、クラブの明確なアイデンティティでもある。
「それが私がここにいる理由でもある。ザルツブルクでの時間には若い才能と仕事をしてきたし、サウジアラビアではスター選手たちとも仕事をしてきた。だから非常に相性が良く、何かを築いていける」
開幕戦を前に準備期間が限られていることにも触れ、この指揮官は迅速な適応とセント・ジェームズ・パークの観衆による後押しの必要性を強調した。「私と同じように、皆さんも短い時間で物事を整えなければならないことは分かっているはずだ。タイミングは理想的ではなかったが、フットボールでは常に完璧なタイミングを得られるわけではない。だからこそ、その中でベストを尽くす必要がある。短い時間の中で効率的に進めなければならないし、できる限り哲学を浸透させ、選手たちがどのようにピッチに入り、メッセージを表現すべきかを落とし込まなければならない。
「彼らはここまで素晴らしい仕事をしている。本当に献身的で、学ぶのも早い。ただ、これもプロセスになる。リヴァプール戦で100パーセントの状態では間違いなくないが、ファンが後ろにいて、スタンドからのサポートがあれば、ここセント・ジェームズ・パークで特別なことができる。私はそれを親善試合ですでに感じている」
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開幕戦が決意を試す
日曜日に行われるプレミアリーグ開幕戦でリヴァプールをホームに迎えるニューカッスルは、直近19回のリーグ戦でリヴァプール相手に未勝利（5分け14敗）という厳しい記録を抱えている。しかし、ニューカッスルは2021-22シーズンのウェストハム戦で4-2の敗戦を喫して以降、直近4シーズンの開幕節では無敗（3勝1分け）を維持している。注目の一戦は、ホームのファンの前でジャイスレの戦術的青写真をいきなり試す場となる。
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