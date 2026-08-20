ニューカッスルの今夏の新戦力7人のうち4人は21歳未満で、アヤックスから加入した18歳のショーン・ストゥールもその1人だ。これを受け、ジャイスレ監督は彼らの適応過程について忍耐が必要だと訴えた。

同監督は続けてこう語った。「ご存じの通り、通常は適応のための時間が必要になる。だからこそ、彼らには辛抱強く接し、時間を与える必要があると言った。これは常にプロセスだ。最初から過度なプレッシャーをかけるべきではない。若い才能と取り組み、彼らを育てることはクラブの目標でもある。それは素晴らしいことだし、クラブの明確なアイデンティティでもある。

「それが私がここにいる理由でもある。ザルツブルクでの時間には若い才能と仕事をしてきたし、サウジアラビアではスター選手たちとも仕事をしてきた。だから非常に相性が良く、何かを築いていける」

開幕戦を前に準備期間が限られていることにも触れ、この指揮官は迅速な適応とセント・ジェームズ・パークの観衆による後押しの必要性を強調した。「私と同じように、皆さんも短い時間で物事を整えなければならないことは分かっているはずだ。タイミングは理想的ではなかったが、フットボールでは常に完璧なタイミングを得られるわけではない。だからこそ、その中でベストを尽くす必要がある。短い時間の中で効率的に進めなければならないし、できる限り哲学を浸透させ、選手たちがどのようにピッチに入り、メッセージを表現すべきかを落とし込まなければならない。

「彼らはここまで素晴らしい仕事をしている。本当に献身的で、学ぶのも早い。ただ、これもプロセスになる。リヴァプール戦で100パーセントの状態では間違いなくないが、ファンが後ろにいて、スタンドからのサポートがあれば、ここセント・ジェームズ・パークで特別なことができる。私はそれを親善試合ですでに感じている」