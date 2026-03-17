ニューカッスルの中盤におけるニック・ウォルテメイドの評価について、ジョエリントンがバルセロナとの重要なチャンピオンズリーグ戦を前に見解を述べた

ジョエリントンにとって、スポティファイ・カンプ・ノウへの遠征は特別な意味を持つ。彼は以前、怪我の治療のためにこの街を訪れたことがあるからだ。ニューカッスルのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第1戦が1-1の引き分けに終わった後、今や選手として「歴史に残る結果」を勝ち取るべくこの地を訪れることになり、以前よりもはるかに嬉しいと彼は認めている。

「ここ数シーズン、注射治療のためにバルセロナには何度か行ったことがあるが、今回はプレーするためにそこへ行けるのが嬉しい！」と彼は付け加えた。「カンプ・ノウに行って、良いプレーができることを願っている。 我々は勝ち抜く自信と信念を持っている。正直なところ、ここ数試合ははるかに良いプレーができ、チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドからも勝ち点を得ることができた。バルセロナにも善戦したし、試合を重ねるごとに自信は増している。このまま突き進み、努力し続ければ、今シーズンの目標は依然として達成できるはずだ。」