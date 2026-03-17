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ニューカッスルの中盤におけるニック・ウォルテメイドの評価について、ジョエリントンがバルセロナとの重要なチャンピオンズリーグ戦を前に見解を述べた
タインサイドでの生活は厳しいスタートとなった
ウォルテメードは、夏にシュトゥットガルトからニューカッスルへ高額移籍して以来、安定したパフォーマンスを発揮できず、現在はスタメンの座を揺るがされている。当初はセンターフォワードとして起用されていたが、マグパイズのエディ・ハウ監督は最近、このドイツ人選手を中盤の要として起用する実験を行っており、その成果はまちまちだ。しかし、ニューカッスルでのキャリア初期に自身もストライカーから中盤の要へと転向したジョエリントンからは、ウォルテメードに対して称賛の声が寄せられている。
ジョエリントンがドイツのスター選手を称賛
ジョエリントンは、ウォルテマデがチームにもたらす献身的な姿勢を即座に評価した。彼は、このドイツ代表選手がビッグステージでのプレッシャーにも耐えられることを証明したと信じている。
「ニックはそこでプレーするたびに、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれている」とジョエリントンは『クロニクル・ライブ』を通じて語った。「彼は出場する試合のたびに、どのポジションでプレーしてもチームのために全力を尽くす覚悟があることを証明してきたと思う。彼の献身的な姿勢を見るのは素晴らしいことだが、今後もさらに成長し続けてくれることを願っている。彼がこのまま好調を維持してくれれば、我々にとってこれ以上のことはないだろう」
バルセロナでのUCLの大一番
ジョエリントンにとって、スポティファイ・カンプ・ノウへの遠征は特別な意味を持つ。彼は以前、怪我の治療のためにこの街を訪れたことがあるからだ。ニューカッスルのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第1戦が1-1の引き分けに終わった後、今や選手として「歴史に残る結果」を勝ち取るべくこの地を訪れることになり、以前よりもはるかに嬉しいと彼は認めている。
「ここ数シーズン、注射治療のためにバルセロナには何度か行ったことがあるが、今回はプレーするためにそこへ行けるのが嬉しい！」と彼は付け加えた。「カンプ・ノウに行って、良いプレーができることを願っている。 我々は勝ち抜く自信と信念を持っている。正直なところ、ここ数試合ははるかに良いプレーができ、チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドからも勝ち点を得ることができた。バルセロナにも善戦したし、試合を重ねるごとに自信は増している。このまま突き進み、努力し続ければ、今シーズンの目標は依然として達成できるはずだ。」
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ハウ率いるチームに勢いがついている
ニューカッスルは、プレミアリーグでスタンフォード・ブリッジでのチェルシー戦を1-0で劇的な勝利を収めた直後に、この一戦に臨む。この結果は、10年以上ぶりとなるチェルシー戦のアウェイ勝利であり、欧州遠征に向けて絶好の士気向上材料となった。
水曜夜のカタルーニャ遠征を終えたニューカッスルは、再び国内リーグに焦点を戻し、サンダーランドとのダービー戦に臨む。マグパイズは現在、30試合で勝ち点42を獲得し、プレミアリーグの順位表で9位につけており、トップ4とは9ポイント差となっている。
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