ニューカッスルのニック・ウォルテメイドをめぐる難題：なぜマグパイズはわずか1シーズンで6500万ポンドのストライカーを売却することを検討しているのか

当初、ルンメニゲの発言は単なる恨み言として一蹴されていたが、ウォルテマデはニューカッスルのあの有名な黒と白のユニフォームを着て、即戦力として活躍した。彼は最初の6試合の先発出場で5ゴールを挙げ、アラン・シアラー、レス・ファーディナンドに続き、セント・ジェームズ・パークでの開幕3試合すべてでゴールを決めた史上3人目のニューカッスル選手となった。

身長198cmのこのストライカーは、チャンピオンズリーグ第2節のユニオン・サン＝ジロワーズ戦（4-0で勝利）で先制点を挙げ、ターゲットマンとして印象的なプレーを見せた後、ハウ監督から特別な称賛を受けた。

「彼は本当に素晴らしいプレーを見せた。連携プレーは彼のプレーの大きな部分を占めており、今日はそれが抜群だった。彼のポテンシャルは高い」とハウ監督は語った。「我々が彼にもっと期待している部分もある。彼の際立った長所は、技術力と得点を決めるセンスであり、これらは素晴らしい資質だ。そしてもちろん、その身長と存在感もそうだ。 彼にとって刺激的なスタートとなった。何より重要なのは、彼の意欲だ。彼は努力を惜しまず、成長したいと強く願っている。これからさらに成長していくはずだ」

その時点では、ニューカッスルの誰もイサクをそれほど恋しがってはいなかった。ウォルテマデもW杯予選でドイツ代表のスタメンを勝ち取り、10月と11月の代表戦期間中に4ゴールを挙げ、ユリアン・ナーゲルスマン監督も同様に満足していた。

「彼の成長は非常に順調だ。サッカーのスタイルが異なる国へ移籍することは、決して容易なことではない」とドイツ代表監督は語った。「彼はすでに何度かゴールを決めており、街にも馴染んでいる。彼にとっても我々にとっても、全体的な状況は素晴らしいものだと感じている。」