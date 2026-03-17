ニューカッスルのニック・ウォルテメイドをめぐる難題：なぜマグパイズはわずか1シーズンで6500万ポンドのストライカーを売却することを検討しているのか

「彼は、我々が攻撃陣に加えることを望んでいた条件にまさに合致している」とニューカッスルの監督は語った。「彼は多くの面で優れている――優れた技術を持ち、ヨーロッパのトップリーグの一つで真の脅威であることを証明してきた――が、同時に、ここでさらに成長し、発展する余地が十分にある年齢でもある。 ニックは人柄も素晴らしい。彼をチームに迎え入れられることを心から嬉しく思っている」
ウォルテメイドは次のように付け加えた。「ドイツを離れることは私の人生における大きな一歩だが、皆が温かく迎えてくれて、すでに家族のような感覚だ。監督と話した際、ここが自分の最高のパフォーマンスを発揮できる場所だと確信できた」
マグパイズは移籍市場最終日にブレントフォードからヨアン・ウィッサを獲得したが、このコンゴ民主共和国出身のフォワードは数日後に深刻な膝の怪我で離脱し、ハウ監督の第一選択肢となる9番の座はウォルテメイドが独占することとなった。しかし、それからわずか6ヶ月も経たないうちに、この24歳の選手が母国への復帰を望んでいるとの見方が浮上している。 ドイツ紙『BILD』は、やや冗談めかしてはいるものの、ウォルテマデがセント・ジェームズ・パークでの状況に「不満」を抱くようになり、夏にはシュトゥットガルトへの復帰かバイエルンへの移籍を希望していると報じた。この報道は皮肉な口調で知られるジャーナリストによるものだったが、その後talkSPORTは、ニューカッスルが適正な価格であればこのストライカーの売却に応じる姿勢を示していると伝えている。
ニューカッスルがこれほど早くウォルテマデを見限るとは驚きだが、彼がタインサイドで「最高のパフォーマンス」を発揮できていないことは否めない。もしハウ監督が5月までに彼の能力を最大限に引き出せなければ、双方にとって別れが最善の選択となるかもしれない。