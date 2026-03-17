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Nick Woltemade Newcastle GFXGetty/GOAL
James Westwood

翻訳者：

ニューカッスルのニック・ウォルテメイドをめぐる難題：なぜマグパイズはわずか1シーズンで6500万ポンドのストライカーを売却することを検討しているのか

8月、ニューカッスルがバイエルン・ミュンヘンを退けて、シュトゥットガルトの大型ストライカー、ニック・ウォルテマデの獲得に成功した際、これは2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得を受けての大きな快挙と見なされた。実際、エディ・ハウ監督は、夏の移籍市場終了間際にクラブ史上最高額となる6500万ポンド（8800万ドル）での契約が成立したことを大いに喜んだ。このドイツ人選手は、リヴァプールへ移籍するアレクサンダー・イサクの後継者として獲得されたのである。

「彼は、我々が攻撃陣に加えることを望んでいた条件にまさに合致している」とニューカッスルの監督は語った。「彼は多くの面で優れている――優れた技術を持ち、ヨーロッパのトップリーグの一つで真の脅威であることを証明してきた――が、同時に、ここでさらに成長し、発展する余地が十分にある年齢でもある。 ニックは人柄も素晴らしい。彼をチームに迎え入れられることを心から嬉しく思っている」

ウォルテメイドは次のように付け加えた。「ドイツを離れることは私の人生における大きな一歩だが、皆が温かく迎えてくれて、すでに家族のような感覚だ。監督と話した際、ここが自分の最高のパフォーマンスを発揮できる場所だと確信できた」

マグパイズは移籍市場最終日にブレントフォードからヨアン・ウィッサを獲得したが、このコンゴ民主共和国出身のフォワードは数日後に深刻な膝の怪我で離脱し、ハウ監督の第一選択肢となる9番の座はウォルテメイドが独占することとなった。しかし、それからわずか6ヶ月も経たないうちに、この24歳の選手が母国への復帰を望んでいるとの見方が浮上している。 ドイツ紙『BILD』は、やや冗談めかしてはいるものの、ウォルテマデがセント・ジェームズ・パークでの状況に「不満」を抱くようになり、夏にはシュトゥットガルトへの復帰かバイエルンへの移籍を希望していると報じた。この報道は皮肉な口調で知られるジャーナリストによるものだったが、その後talkSPORTは、ニューカッスルが適正な価格であればこのストライカーの売却に応じる姿勢を示していると伝えている。

ニューカッスルがこれほど早くウォルテマデを見限るとは驚きだが、彼がタインサイドで「最高のパフォーマンス」を発揮できていないことは否めない。もしハウ監督が5月までに彼の能力を最大限に引き出せなければ、双方にとって別れが最善の選択となるかもしれない。

  • Eintracht Braunschweig v VfB Stuttgart - DFB Cup: Round OneGetty Images Sport

    バイエルン、ニューカッスルを「馬鹿ども」と痛烈に批判

    「2メートルのリオネル・メッシ」と称されるウォルテマデは、シュトゥットガルトでボールキープ力と一見してわからないほどの素早い足さばきで高く評価されている。2024年8月にヴェルダー・ブレーメンからシュトゥットガルトに移籍して以来、ドイツ国内でその名が広く知られるようになり、デビューシーズンには33試合で17ゴールを挙げ、クラブのDFBポカール制覇に貢献した。 

    ウォルテマデはその後、ドイツU-21代表として2025年欧州選手権決勝進出に貢献し、5試合で6ゴールを挙げて得点王に輝いた。また、6月にはA代表デビューを果たし、ネーションズリーグ準決勝のポルトガル戦（1-2で敗北）で61分間プレーした。 

    しかし、6500万ポンドという移籍金には依然として多くの疑問の声が上がっていた。バイエルンのレジェンドであり取締役のカール＝ハインツ・ルンメニゲは、シュトゥットガルトが比喩的に言えばニューカッスルからズボンを下ろしたのだとまで言い、BR Sportに対し次のように語った。 「正直に言おう。ウォルテマデの件やシュトゥットガルトからの要求が浮上した時、私だけでなく、ウリ・ヘーネス、ヘルベルト・ハイナー、ヤン・ドレーゼン、マックス・エベル（バイエルンの他の取締役）も、『皆さん、我々は徐々に、もはや到底受け入れられないレベルに到達しつつある。誰かを喜ばせるために、特にシュトゥットガルトの資金提供者たちの要求をすべて満たすべきではない』と言ったんだ。

    「シュトゥットガルトの人々が――ここでは引用符をつけて言いますが――あれほどの大金を支払う『馬鹿』を見つけたことについては、ただ祝福するしかない。だって、ミュンヘンなら絶対にそんなことはしなかっただろうから。」

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  • Nick Woltemade of Newcastle United celebrates scoringGetty Images

    「刺激的なスタート」

    当初、ルンメニゲの発言は単なる恨み言として一蹴されていたが、ウォルテマデはニューカッスルのあの有名な黒と白のユニフォームを着て、即戦力として活躍した。彼は最初の6試合の先発出場で5ゴールを挙げ、アラン・シアラー、レス・ファーディナンドに続き、セント・ジェームズ・パークでの開幕3試合すべてでゴールを決めた史上3人目のニューカッスル選手となった。 

    身長198cmのこのストライカーは、チャンピオンズリーグ第2節のユニオン・サン＝ジロワーズ戦（4-0で勝利）で先制点を挙げ、ターゲットマンとして印象的なプレーを見せた後、ハウ監督から特別な称賛を受けた。

    「彼は本当に素晴らしいプレーを見せた。連携プレーは彼のプレーの大きな部分を占めており、今日はそれが抜群だった。彼のポテンシャルは高い」とハウ監督は語った。「我々が彼にもっと期待している部分もある。彼の際立った長所は、技術力と得点を決めるセンスであり、これらは素晴らしい資質だ。そしてもちろん、その身長と存在感もそうだ。 彼にとって刺激的なスタートとなった。何より重要なのは、彼の意欲だ。彼は努力を惜しまず、成長したいと強く願っている。これからさらに成長していくはずだ」

    その時点では、ニューカッスルの誰もイサクをそれほど恋しがってはいなかった。ウォルテマデもW杯予選でドイツ代表のスタメンを勝ち取り、10月と11月の代表戦期間中に4ゴールを挙げ、ユリアン・ナーゲルスマン監督も同様に満足していた。

    「彼の成長は非常に順調だ。サッカーのスタイルが異なる国へ移籍することは、決して容易なことではない」とドイツ代表監督は語った。「彼はすでに何度かゴールを決めており、街にも馴染んでいる。彼にとっても我々にとっても、全体的な状況は素晴らしいものだと感じている。」

  • Sunderland v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ダービーでの屈辱

    残念ながら、ウォルテメイドはニューカッスルでの序盤の好調を維持できず、2025年のプレミアリーグ残り13試合でわずか3得点にとどまった。さらに、2016年以来初めてプレミアリーグで行われた「タイン・ウェア・ダービー」では、スタジアム・オブ・ライトでの試合でオウンゴールを献上するという屈辱を味わい、サンダーランドに1-0の勝利をプレゼントしてしまった。

    後半開始直後、ノルディ・ムキエレが右サイドから鋭いクロスを上げると、ウォルテメイドは危険を回避しようとボールに飛び込み、ヘディングでクリアしようとした。 しかし、タイミングを完全に誤り、ボールは動けなかったニューカッスルのゴールキーパー、アーロン・ラムズデールの脇をすり抜けてしまった。ドイツ代表のチームメイトのすぐ後ろに位置し、クリアーする絶好のポジションにいたマリック・ティアウも、ウォルテメイドに声をかけていなかった点で非難されるべきだが、サンダーランドの選手から全くプレッシャーを受けていなかったことを考えれば、これは奇妙なミスだった。

    しかし、シアラーはあの致命的な瞬間よりも、ウォルテメイドの全体的なパフォーマンスの方をより懸念していた。

    「技術的には非常に優れている。足元のボールさばきは素晴らしい。日曜日はそうではなかったが。しかし、彼はプレスをかけることができないため、ニューカッスルにとって問題となっている」と、マグパイズのレジェンドは『Rest is Football』ポッドキャストで語った。 「我々は4-5-1の布陣で守備的に構えており、ボールへのプレッシャーは全くかけられなかった。彼には十分なスタミナがなく、スピードもない。彼には他の長所もあるが、[ハウ監督率いる]ニューカッスルの成功のすべては、そうした要素によるものではない。それは高いエネルギーとハイプレスによるものであり、彼はそれができない。それが、ニューカッスルがアウェイで苦戦している理由の一つだ」

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    偽りの夜明け

    実際、この結果により、12月中旬時点でニューカッスルは順位表の12位に低迷し、サンダーランドに4ポイント、首位のアーセナルには実に14ポイントもの差をつけられていた。昨年のカラバオ・カップ優勝とプレミアリーグ5位という快挙による高揚感は、チームが次のレベルへと飛躍することを見事に逃したことに失望したサポーターたちの間で、苛立ちへと変わっていた。そして、その高額な移籍金ゆえに、ウォルテマデへの批判の矛先は彼に集中していた。

    それでも、彼はマグパイズ（ニューカッスル）の次の試合で、チェルシーとのスリリングな2-2の引き分けにおいて2得点を決め、批判の一部を一時的に黙らせた。試合終了のホイッスルが鳴ると、元ヴェルダー・ブレーメンのストライカーは安堵の表情を浮かべ、記者団にこう語った。「（オウンゴールについては）受け止めなければならなかった。サッカーではこういうこともあるし、ゲームの一部だ。 「今回は2ゴールを決めた。先週はオウンゴールを決めて悪者扱いされた。この調子で続けたい。僕の反応を見れば分かるだろう。ファンの反応には満足している。あのような反応は普通のことではない。 

    「ゴールを決めて『ありがとう』と言いたかった。今日、僕が自信を持っていたのは見ていただろう。その自信の一部は、ファンが僕を後押ししてくれていると分かっていたからだ。インスタグラムにはメッセージが溢れていた。今日、皆さんも見てくれたと思うが、選手に優しくすれば、良い反応が返ってくるものだ。ここでの生活は本当に心地いい。」 

    しかし、この活躍が飛躍のきっかけにはならなかった。ウォルテメイドはその後、リーグ戦12試合連続で無得点に終わり、ハウ監督のスタメン入りが保証されなくなった。

  • Aston Villa v Newcastle United - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    意外な役柄の変化

    これは、12月にニューカッスルで待望のデビューを果たして以来、全大会通算でわずか3得点にとどまっているウィッサの不振にもかかわらずのことだ。ハウ監督は、この元ブレントフォードのスター選手をスタメン起用したのはわずか8回にとどまっている。意外なことに、ウォルテメイドのポジションを脅かす最大の存在として台頭してきたのは、むしろアンソニー・ゴードンの方だった。

    ハウ監督は、ウォルテメイドを中盤に配置し、ゴードンを最前線に据える布陣を断続的に試しており、概ね好結果を残している。ニューカッスルはプレミアリーグで9位に浮上し、欧州カップ戦出場圏内を視野に収めているほか、ホームで行われたバルセロナとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦で1-1の引き分けに持ち込み、準々決勝進出の可能性も残している。 

    「ニックについては、常に『深い位置でプレーする選手』、つまり『深い位置のナンバー9』として考えていた。彼の最高のプレーは、高い位置からスタートして下へ下がる動きから生まれていた」と、ハウ監督はウォルテメイドの起用変更について説明した。「今、最初から低い位置でスタートし、中盤のラインに留まるという形は、大きな変化ではないと思う。彼のプレーには非常に感銘を受けている」

    しかし、これはジョエリントンの成功例とは異なる。 ウォルテメイドがハイブリッドな「8番」のポジションに自然に馴染むことは決してないだろう。ニューカッスルは先週、FAカップ5回戦でマンチェスター・シティに1-3で敗れた試合で、そのことを痛感した。彼は後半終盤に交代するまで、ボールタッチはわずか28回、正確なパスは9本、成功したタックルは2回にとどまった。シティの中盤トリオ、ニコ・オライリー、ティジャニ・レイジンダース、ニコ・ゴンサレスに圧倒され、存在感をほとんど示せなかったのだ。

    ウォルテメイドにはストライカーの背後に位置するスキルセットがあるが、ハウ監督の4-3-3の布陣ではそれが許されない。また、9番としてプレーする際、ボールの有無にかかわらず動きが重すぎる。ゴードンが病気で欠場していたバルセロナ戦において、ウィリアム・オスラが彼に先んじて最前線に起用されたのは、間違いなくこのためだろう。 ハウ監督がメディアの前で何を語ろうとも、彼がまだウォルテメイドを完全に信頼していないことは明らかだ。

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    眠れる巨人

    英紙『テレグラフ』によると、ニューカッスルはウォルテマデがクラブでプレシーズンをフルにこなせば、依然として他を圧倒する主力センターフォワードになれると確信しており、彼には2つの明確な目標が課されている。それは、ボールの運びを速くすること、そして身体能力を活かしてクロスやセットプレーでの決定機をより多く作り出すことだ。とはいえ、彼がすぐに改善の兆しを見せなければ、他の選択肢を検討したくなるのは確実だろう。 

    今週が彼の将来を大きく左右すると言っても過言ではない。マグパイズはまず、チャンピオンズリーグの重要な一戦のためにバルサのホームへ遠征する。もしスポティファイ・カンプ・ノウで番狂わせを起こせれば、準々決勝ではアトレティコ・マドリードが待ち受けている可能性が高く、その後はリーグ戦でのサンダーランドとのダービー戦に焦点が移る。 もしウォルテマデがカタルーニャで輝きを見せ、ニューカッスルの最大のライバル相手に名誉挽回を果たせれば、彼の見通しは変わるかもしれない。とはいえ、土曜日のチェルシー戦（1-0で勝利）でのまたしても精彩を欠いたプレーの後では、彼はプレーの質を大幅に向上させなければならないだろう。 

    チェルシーはボール支配率で優位に立ち、シュート数もニューカッスルの6本に対し21本を記録したが、決定的なチャンスを作るのに苦労した。ウォルテマデは試合の流れから完全に外れており、60分過ぎに早々に交代させられた。このドイツ人選手には、試合を決定づける技術と視野といった魅力が十分にあるが、自ら存在感を示し始めなければならない。

    つまり、たとえ中盤で起用され続けるとしても、あらゆるチャンスを捉えてペナルティエリアに飛び込んでいく必要があるということだ。ウォルテマデは現在まさに「眠れる巨人」そのものだが、そろそろ目を覚ます時だ。さもなければ、彼のプレミアリーグでのキャリアは短命に終わるだろう。

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