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ニューカッスルのオーナー陣が、新スタジアム建設費を捻出するため、プレミアリーグクラブの株式売却を検討している。
PIFが新たな投資先を探している。
ロイター通信によると、同政府系ファンドはニューカッスル・ユナイテッドの少数株式売却について第三者投資家と活発に協議している。この目的は、クラブの次段階プロジェクトに新たな資本を注入することだ。オーナー側は新株発行により、プレミアリーグの投資制限を一部回避したい考えだ。
PIFが筆頭株主のままながら、クラブの財務戦略は転換期を迎える。流動性向上へ、商業収益の証券化なども検討されている。これにより、長期的な財務安定を維持しつつ、積極的な補強を続ける狙いだ。
- AFP
10億ポンドのスタジアムを巡るジレンマ
ニューカッスルのCEO、デビッド・ホプキンソン氏はロイター通信に、クラブが歴史的岐路にあると語った。セント・ジェームズ・パークの改修には数億ポンド、新スタジアム建設なら10億ポンド（13億4000万ドル）超がかかる。 PIFは直接出資を膨らませず、新株発行や商業収益の証券化などで資金を調達する方針だ。
約1兆ドルの資産を運用するPIFは現在、グローバルなスポーツ戦略を見直している。同ファンドはLIVゴルフへの50億ドル投資を2026年末で終了する予定で、財務の持続可能性と長期的な資産価値重視へ方向転換している。クラブは「スーパースタジアム」の確保が不可欠だと考えている。
エディ・ハウへの支持
施設拡張に加え、株式売却で得た資金はエディ・ハウ監督がリーグ上位を狙える戦力を補強するために使われる。今季は11位に終わり欧州カップ戦出場を逃したが、来季チャンピオンズリーグ復帰へ強い意欲を示している。この投資で移籍予算は大幅に増え、チーム強化が加速する。
今季の低迷にもかかわらず、クラブ首脳はプロジェクトを全面支持。ハウ監督は先ごろ、PIFが引き続きクラブの成功に全力投球していると強調した。数百万ポンドを投じるトレーニングセンター拡張も進行中で、施設面積は50％以上広がる見込みだ。
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サウジアラビアのスポーツ戦略の転換
PIFがスポーツポートフォリオを見直す中、外部投資の受け入れが決まった。同ファンドは2022年の開始以来50億ドル以上を投じたLIVゴルフへの出資を2026年で終了すると発表。注目資産に資源を集中させることで、ニューカッスルを長期フラッグシップ投資として位置づける方針だ。
2034年W杯招致を目指すサウジアラビアにとって、サッカーは「ビジョン2030」の中核であり続ける。マグパイズは現体制下で早くも成果を上げ、チャンピオンズリーグ出場を2度果たし、昨年はリーグカップも制した。