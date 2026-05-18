ニューカッスルのオーナー陣が、新スタジアム建設費を捻出するため、プレミアリーグクラブの株式売却を検討している。

ニューカッスルのCEO、デビッド・ホプキンソン氏はロイター通信に、クラブが歴史的岐路にあると語った。セント・ジェームズ・パークの改修には数億ポンド、新スタジアム建設なら10億ポンド（13億4000万ドル）超がかかる。 PIFは直接出資を膨らませず、新株発行や商業収益の証券化などで資金を調達する方針だ。

約1兆ドルの資産を運用するPIFは現在、グローバルなスポーツ戦略を見直している。同ファンドはLIVゴルフへの50億ドル投資を2026年末で終了する予定で、財務の持続可能性と長期的な資産価値重視へ方向転換している。クラブは「スーパースタジアム」の確保が不可欠だと考えている。