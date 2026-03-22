中盤補強を見据えるマンチェスター・U、ギマランイス獲得へ代理人と接触か

『UOL』の報道によると、マンチェスター・ユナイテッドとギマランイスの代理人の間で、移籍の実現可能性を探る会談が行われたとのことだ。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノもこの情報を裏付けている。ギマランイスは、クラブ首脳陣が求めている特定の条件に合致しているため、理想的な補強候補と見なされている。

この移籍では、マンチェスター・ユナイテッドにとっても、金銭的なメリットがある。ニューカッスルにとって重要な選手ではあるものの、6000万ポンド（約127億円）前後の移籍金で獲得できると見られている。同レベルの選手としては極めて手頃な価格とされており、特にニューカッスルが財政の均衡を図る必要があることを考慮すればなおさらだ。