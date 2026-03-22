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中盤補強を見据えるマンチェスター・U、ギマランイス獲得へ代理人と接触か
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カゼミーロの後継者探し
カゼミーロのような大物選手の穴を埋めるのは容易なことではないが、マンチェスター・ユナイテッドのスカウト陣は、彼の影響力を再現できる可能性のある選手を具体的に絞り込んだリストを作成している。ブルーノ・ギマランイスがこのリストのトップに名を連ねているのは、ニューカッスル加入以来、すでにリーグ屈指の支配力を持つミッドフィールダーとしての地位を確立しており、チームへの移行もスムーズに行えるためだ。このブラジル代表選手獲得への動きは、ニューカッスルにとって不透明な時期と重なることになる。彼らは欧州カップ戦への出場権を確保できなければ、スター選手たちをチームに残すのに苦労する可能性があるからだ。
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交渉を開始
『UOL』の報道によると、マンチェスター・ユナイテッドとギマランイスの代理人の間で、移籍の実現可能性を探る会談が行われたとのことだ。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノもこの情報を裏付けている。ギマランイスは、クラブ首脳陣が求めている特定の条件に合致しているため、理想的な補強候補と見なされている。
この移籍では、マンチェスター・ユナイテッドにとっても、金銭的なメリットがある。ニューカッスルにとって重要な選手ではあるものの、6000万ポンド（約127億円）前後の移籍金で獲得できると見られている。同レベルの選手としては極めて手頃な価格とされており、特にニューカッスルが財政の均衡を図る必要があることを考慮すればなおさらだ。
トナーリが含まれる可能性も
興味深いことに、現在オールド・トラッフォードで注目されているニューカッスルの選手はギマランイスだけではない。マンチェスター・ユナイテッドは、イタリア代表のサンドロ・トナーリにも強い関心を寄せている。もしマグパイズの不振が続けば、トナーリはタインサイドを離れることに魅力を感じるかもしれない。報道によると、トナーリは欧州の大会でプレーすることを望んでいるが、今シーズンのセント・ジェームズ・パークでは、その可能性はますます低くなっている。ニューカッスルは現在、プレミアリーグで9位に位置しており、欧州カップ戦出場権獲得圏からはかなりの差をつけられている。チャンピオンズリーグでのバルセロナ戦における7-2という痛烈な敗北も、彼らの状況に追い打ちをかけた。この結果は、北東部における長期的なプロジェクトに対する疑問を投げかけるものとなった。もしニューカッスルがヨーロッパリーグやチャンピオンズリーグへの出場権を獲得できなければ、レッド・デビルズはギマランイスかトナーリのいずれかをマンチェスターに引き抜く好機を迎えることになるだろう。
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他の選択肢
ギマランイスが依然として最優先の獲得ターゲットである一方、ユナイテッドは戦力不足に陥らないよう他の代替案も検討している。ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンは、イングランド代表でトーマス・トゥヘル監督の下で印象的な活躍を見せ、有力な候補として浮上している。フォレストはリーグ下位で苦戦しているものの、この23歳の選手は現在の環境では手狭になりつつあると見なされるようになっており、マンチェスター・シティが獲得の最有力候補とされている。
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