ギマランイスの去就が不透明なまま、ニューカッスルの厳しい今夏移籍市場はさらに難航している。昨年9月にアレクサンダー・イサクがリヴァプールへ移籍し、今夏もサンドロ・トナリがトッテナムへ、アンソニー・ゴードンがバルセロナへ移籍した。

主力選手を次々と失ったことについて、ハウ監督は不満を隠さなかった。「我々は最高の選手たちを失いたくない。それは言うまでもない。 だからこそ、この2人の主力選手を失ったことは我々にとって痛手であり、厳しい状況だ」とハウ監督は嘆いた。「私にとって、これまでのところまたしても困難な夏となっているが、我々は常に、短期的にも長期的にもクラブのために最善を尽くし、チームを最高の状態に整えるよう努めている。」