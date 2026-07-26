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ニューカッスルのエディ・ハウ監督が、ブルーノ・ギマランイス選手のアーセナル移籍説について沈黙を破った。同監督は「またしても厳しい夏」を過ごしている。
ギマランイスの将来は依然として不透明だ
ギマランイスがセント・ジェームズ・パークを去る可能性をめぐる憶測が高まっている。アーセナルは関心を強めているが、移籍金の合意が障害だ。
土曜のプレシーズンマッチでゲーツヘッドと1－1で引き分けた後、ニューカッスルのハウ監督は「ブルーノの将来は不明で、自分は話し合いに加わっていない」と語った。
- (C)Getty Images
船長との非公開の話し合い
ギマランイスとアーセナルとの関連が報じられる中、ハウ監督はブラジル代表との個人的な絆を維持している。
ハウは「ワールドカップの前も、開催中も、終了後も、彼と有意義な会話を交わしてきた」と語った。「話の内容は非公開だが、彼は素晴らしい選手であり、人間だ。」
辛い別れへの向き合い方
ギマランイスの去就が不透明なまま、ニューカッスルの厳しい今夏移籍市場はさらに難航している。昨年9月にアレクサンダー・イサクがリヴァプールへ移籍し、今夏もサンドロ・トナリがトッテナムへ、アンソニー・ゴードンがバルセロナへ移籍した。
主力選手を次々と失ったことについて、ハウ監督は不満を隠さなかった。「我々は最高の選手たちを失いたくない。それは言うまでもない。 だからこそ、この2人の主力選手を失ったことは我々にとって痛手であり、厳しい状況だ」とハウ監督は嘆いた。「私にとって、これまでのところまたしても困難な夏となっているが、我々は常に、短期的にも長期的にもクラブのために最善を尽くし、チームを最高の状態に整えるよう努めている。」
- Getty Images Sport
ニューカッスルの今後はどうなるのか？
アーセナルは数週間以内にギマランイスへ正式オファーを出し、ニューカッスルの本気度を測る見込みだ。一方、プレシーズンが佳境に入る中、ハウ監督とコーチ陣はチームを早期に再集中させる必要がある。
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