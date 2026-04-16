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ニューカッスルに衝撃。8000万ポンドのFWゴードンは移籍を希望し、W杯前に結論を出したいという。
チャンピオンズリーグへの意欲がゴードンの退団を後押し
『テレグラフ』紙によると、マグパイズ（ニューカッスル）は選手本人から正式に移籍希望を伝えられていない。それでもクラブ内では、この25歳が新たな挑戦を求めるだろうとの見方が強まっている。欧州最高峰で定期的にプレーしたいという願望が、移籍を検討する主な理由だ。
元エバートン所属で、今シーズンのチャンピオンズリーグでは10得点を挙げマン・オブ・ザ・マッチに複数回選ばれるなど欧州で好活躍。しかしプレミアリーグでは2025年1月以降オープンプレーで3得点のみと不安定で、エディ・ハウ監督の下でトレーニングを続けるも、この差はクラブ内に不満を生んでいる。
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アーセナルとバイエルン・ミュンヘンが争奪戦をリードしている
ゴードン争奪戦が加熱している。アーセナルとバイエルン・ミュンヘンが有力候補だ。アーセナルはアルテタ監督の指示で、シティに対抗できるスピードと突破力を求める。ゴードンは「貪欲で技術が高い」と評価されている。
一方、ブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンは、ヴィンセント・コンパニ監督の下でチームを強化する「理想の候補」と評価。ドイツでは移籍金を5500万～6000万ポンドと報道されたが、ニューカッスルはこれを否定。 交渉開始の最低ラインは5000万ポンドとされ、契約が2030年まで残っていることから最終的な移籍金は8000万ポンドを超えるとの見込みだ。
負傷者続出のリバプール、マージーサイド復帰へ
リヴァプールは攻撃陣の故障者続出を受け、再びゴードン獲得に動く可能性がある。先日、ウーゴ・エキティケがアキレス腱断裂で9か月離脱することが判明。これによりアルネ・スロット監督の選択肢は限られ、幼少期からリヴァプールファンであるゴードンへの関心が再燃する見込みだ。 ゴードンは2年前に移籍寸前まで進み、アンフィールドへの加入を強く希望していたという。前線3ポジションをこなせる万能性は、離脱中のフランス人選手を補うのに最適だ。
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ニューカッスル、夏の大幅刷新に備える
ゴードンの移籍は、セント・ジェームズ・パークで進む広範な改革の一環だ。デビッド・ホプキンソンCEOは、「クラブに利益をもたらす場合のみ移籍を認める」と明言している。ゴードンを高値で売却できればPSRの遵守が容易になり、トナリ残留の余地も生まれる。 ティノ・リブラメントは適切なオファーがあれば売却され、キアラン・トリッピアーは契約満了で退団の見込み。ニック・ウォルテメイドかヨアン・ウィッサのどちらかも移籍する可能性がある。来季に向けて、マグパイズはセンターフォワードを中心に攻撃陣の補強とチーム再建を進める。