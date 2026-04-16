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Muhammad Zaki

翻訳者：

ニューカッスルに衝撃。8000万ポンドのFWゴードンは移籍を希望し、W杯前に結論を出したいという。

移籍情報
アンソニー・ゴードン
ニューカッスル
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ニューカッスル・ユナイテッドは、アンソニー・ゴードンが今夏チャンピオンズリーグ出場クラブへの移籍を希望しているとの報道に衝撃を受けている。イングランド代表FWは、ワールドカップ前に去就を決定したい意向で、欧州強豪クラブ間の争奪戦が予想される。

  • チャンピオンズリーグへの意欲がゴードンの退団を後押し

    『テレグラフ』紙によると、マグパイズ（ニューカッスル）は選手本人から正式に移籍希望を伝えられていない。それでもクラブ内では、この25歳が新たな挑戦を求めるだろうとの見方が強まっている。欧州最高峰で定期的にプレーしたいという願望が、移籍を検討する主な理由だ。

    元エバートン所属で、今シーズンのチャンピオンズリーグでは10得点を挙げマン・オブ・ザ・マッチに複数回選ばれるなど欧州で好活躍。しかしプレミアリーグでは2025年1月以降オープンプレーで3得点のみと不安定で、エディ・ハウ監督の下でトレーニングを続けるも、この差はクラブ内に不満を生んでいる。

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  • Qarabag FK v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    アーセナルとバイエルン・ミュンヘンが争奪戦をリードしている

    ゴードン争奪戦が加熱している。アーセナルとバイエルン・ミュンヘンが有力候補だ。アーセナルはアルテタ監督の指示で、シティに対抗できるスピードと突破力を求める。ゴードンは「貪欲で技術が高い」と評価されている。

    一方、ブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンは、ヴィンセント・コンパニ監督の下でチームを強化する「理想の候補」と評価。ドイツでは移籍金を5500万～6000万ポンドと報道されたが、ニューカッスルはこれを否定。 交渉開始の最低ラインは5000万ポンドとされ、契約が2030年まで残っていることから最終的な移籍金は8000万ポンドを超えるとの見込みだ。


  • 負傷者続出のリバプール、マージーサイド復帰へ

    リヴァプールは攻撃陣の故障者続出を受け、再びゴードン獲得に動く可能性がある。先日、ウーゴ・エキティケがアキレス腱断裂で9か月離脱することが判明。これによりアルネ・スロット監督の選択肢は限られ、幼少期からリヴァプールファンであるゴードンへの関心が再燃する見込みだ。 ゴードンは2年前に移籍寸前まで進み、アンフィールドへの加入を強く希望していたという。前線3ポジションをこなせる万能性は、離脱中のフランス人選手を補うのに最適だ。

  • Newcastle United FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    ニューカッスル、夏の大幅刷新に備える

    ゴードンの移籍は、セント・ジェームズ・パークで進む広範な改革の一環だ。デビッド・ホプキンソンCEOは、「クラブに利益をもたらす場合のみ移籍を認める」と明言している。ゴードンを高値で売却できればPSRの遵守が容易になり、トナリ残留の余地も生まれる。 ティノ・リブラメントは適切なオファーがあれば売却され、キアラン・トリッピアーは契約満了で退団の見込み。ニック・ウォルテメイドかヨアン・ウィッサのどちらかも移籍する可能性がある。来季に向けて、マグパイズはセンターフォワードを中心に攻撃陣の補強とチーム再建を進める。