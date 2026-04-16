ニューカッスルに衝撃。8000万ポンドのFWゴードンは移籍を希望し、W杯前に結論を出したいという。

ゴードン争奪戦が加熱している。アーセナルとバイエルン・ミュンヘンが有力候補だ。アーセナルはアルテタ監督の指示で、シティに対抗できるスピードと突破力を求める。ゴードンは「貪欲で技術が高い」と評価されている。

一方、ブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンは、ヴィンセント・コンパニ監督の下でチームを強化する「理想の候補」と評価。ドイツでは移籍金を5500万～6000万ポンドと報道されたが、ニューカッスルはこれを否定。 交渉開始の最低ラインは5000万ポンドとされ、契約が2030年まで残っていることから最終的な移籍金は8000万ポンドを超えるとの見込みだ。



