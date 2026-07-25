ニューカッスルとACミランが交渉中。マグパイズのフィカヨ・トモリへの初回オファーは不成立。

イタリアの報道によると、ニューカッスルはトモリ獲得へ初めて正式に動き出したが、最初の1500万ユーロのオファーはクラブの期待に届かなかった。マグパイズは夏の移籍市場早期にイングランド代表DFを確保したい考えだ。しかし、サン・シーロを本拠地とするクラブは、守備の要である彼の市場価値を守り、この金額での放出は拒否する見込みだ。

ニューカッスルは前シーズンの不振で欧州カップ戦出場を逃し、エディ・ハウ監督の下でチーム強化を急ぐ。プレミアリーグでは55失点で12位に沈み、CLラウンド16でもバルセロナに合計8－3で敗退。守備の弱さが露呈した。



