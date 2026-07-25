Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ニューカッスルとACミランが交渉中。マグパイズのフィカヨ・トモリへの初回オファーは不成立。

ニューカッスル
フィカヨ・トモリ
ACミラン
チェルシー
セリエ A
プレミアリーグ

ニューカッスル・ユナイテッドはフィカヨ・トモリをプレミアリーグに呼び戻すため、ACミランに正式な初回オファーを提示した。今シーズンの守備課題を受け、マグパイズは元チェルシーDFの獲得を最優先している。

  • ニューカッスルがトモリ獲得へ動き出した。

    イタリアの報道によると、ニューカッスルはトモリ獲得へ初めて正式に動き出したが、最初の1500万ユーロのオファーはクラブの期待に届かなかった。マグパイズは夏の移籍市場早期にイングランド代表DFを確保したい考えだ。しかし、サン・シーロを本拠地とするクラブは、守備の要である彼の市場価値を守り、この金額での放出は拒否する見込みだ。

    ニューカッスルは前シーズンの不振で欧州カップ戦出場を逃し、エディ・ハウ監督の下でチーム強化を急ぐ。プレミアリーグでは55失点で12位に沈み、CLラウンド16でもバルセロナに合計8－3で敗退。守備の弱さが露呈した。


    • 広告
  • AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    ミランはより高い評価額を求めて粘っている

    MilanNews24によると、ミランはイングランドからのオファーを検討中だが、提示額は期待を下回っている。クラブはボーナス込み2000万ユーロの評価額を堅持し、割安での売却は考えていない。

    トモリは2021年1月にACミランへレンタル移籍し、同年夏に2500万ポンドの買い取りオプションが行使されて完全移籍した。現在の契約は2027年まで有効だ。

  • 交渉の隔たりを縮める

    オファーと希望額の差は約500万ユーロで、埋められない額ではない。ニューカッスルが提示額を上げれば合意できるとの見方が強まっている。 ACミランでは2021-22シーズンのセリエA優勝と2024-25シーズンのスーペルコッパ・イタリアーナ制覇に貢献。また、2006-07シーズン以来となる2022-23シーズンのチャンピオンズリーグ準決勝進出にも導いた。

    昨季は公式戦37試合に出場し3アシストを記録。チームは5位で来季のヨーロッパリーグ出場権を得た。イタリアでの通算成績は214試合7ゴール6アシストである。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    イングランドのサッカー界での確かな実績

    トモリは2016年から2021年までチェルシーに5年間所属し、ブライトン、ハル・シティ、ダービー・カウンティへのレンタル移籍も経験するなど、イングランドで豊富な経験を積んだ。スタンフォード・ブリッジでは27試合に出場して2得点を挙げ、2019-20シーズンのFAカップ決勝進出に貢献した。