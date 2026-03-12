ニューカッスルは、移籍市場が開く前に新契約交渉に応じる意思があるなら、23歳の選手を引き続き獲得したいと考えている。しかし、新たな条件に合意しなければ市場価値が下落する可能性も認識している。テレグラフ紙によれば、新契約交渉は行き詰まっており、アーセナルからの関心は事態をさらに複雑にするだろう。

2023年にサウサンプトンから3200万ポンドで移籍して以来、リバメンティーノはタイズサイドで大きな成功を収めてきた。クラブが現在彼に付ける約6000万ポンドの評価額は、エディ・ハウ監督率いるチームにおける彼の重要性と、ロンドンクラブからの関心にもかかわらず彼のサービスを維持したいというクラブの意向を反映している。