ニューカッスルとの契約延長交渉が中断される中、アーセナルがティノ・リブラメント獲得に向けた動きを画策中
アーセナルがニューカッスルのスター選手獲得を狙う
テレグラフ紙によると、リブラメントは今シーズン終了時点で契約期間が残り2年となるが、契約延長の意思を示していない。この状況によりニューカッスルは脆弱な立場に置かれており、アーセナルはセント・ジェームズ・パークにおける同ディフェンダーの将来を巡る不確実性を利用しようと構えている。
契約交渉の停滞が離脱懸念を招く
ニューカッスルは、移籍市場が開く前に新契約交渉に応じる意思があるなら、23歳の選手を引き続き獲得したいと考えている。しかし、新たな条件に合意しなければ市場価値が下落する可能性も認識している。テレグラフ紙によれば、新契約交渉は行き詰まっており、アーセナルからの関心は事態をさらに複雑にするだろう。
2023年にサウサンプトンから3200万ポンドで移籍して以来、リバメンティーノはタイズサイドで大きな成功を収めてきた。クラブが現在彼に付ける約6000万ポンドの評価額は、エディ・ハウ監督率いるチームにおける彼の重要性と、ロンドンクラブからの関心にもかかわらず彼のサービスを維持したいというクラブの意向を反映している。
ベン・ホワイトの将来が不透明
アーセナルがサイドバック獲得に動く動きは、ベン・ホワイトの将来にさらなる疑問を投げかける可能性がある。右サイドバックの序列でユリエン・ティンバーに後れを取っている28歳のホワイトは、今シーズン終了時点で契約残り2年となる。リブラメント獲得資金調達のため適切なオファーが提示されれば、売却候補として有力視されるだろう。
テレグラフ紙によれば、今シーズンの優勝争いに向け戦力補強に巨額を投じたアーセナルは、今夏に少なくとも1人の主力選手の売却が必要だという。過去10年間、選手売却による安定した資金調達に苦しんできたが、ガブリエル・ジーザスら主力選手の退団が必要な財政的後押しをもたらす可能性がある。
負傷懸念と移籍競争
アーセナルがリブラメント獲得に動くには、ほぼ確実に選手を売却する必要がある。ニューカッスルが移籍金交渉に応じる姿勢を示せば、他クラブの関心も集まる可能性がある。昨夏にはマンチェスター・シティが元チェルシー育成選手の獲得に動いたと報じられたが、エティハドの幹部陣は最近、再獲得の動きに関する報道を否定している。
リブラメントの負傷歴も移籍金交渉の障害となり得る。今季はハムストリングと膝の故障に悩まされ、全大会通算でわずか11試合の先発出場に留まっている。ただし火曜日のチャンピオンズリーグ・ニューカッスル対バルセロナ戦（1-1）では後半途中出場を果たしている。
