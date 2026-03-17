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ニューカッスルで不振に陥っているアンソニー・エランガに対し、5500万ポンドでの移籍以来「以前とは別人だ」との指摘が相次ぐ中、ノッティンガム・フォレストには同ウインガーの再獲得が強く求められている
ゴールとアシスト：フォレストでのエランガの輝かしい記録
フォレストは2022年の昇格を足掛かりに、2シーズンにわたってトップリーグでの地位を維持し、昨シーズンはさらに勢いを増して上位7位に入り、欧州カップ戦出場権を獲得した。地元出身のスター、ブレナン・ジョンソンがその道筋を築き、その後エランガへとバトンを渡した。
スウェーデン代表のエランガは、2023年にマンチェスター・ユナイテッドを退団し、トレントサイド（フォレストの本拠地）へと移籍した。彼はフォレストでの2シーズンで11ゴール、20アシストを記録し、その気まぐれな才能が真のポテンシャルを発揮できるかを見守っていた巨額の資金を投じるクラブたちの注目を集めることとなった。
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タイズサイドでの苦闘：ニューカッスルで輝きを見せないエランガ
ニューカッスルはチャンピオンズリーグ復帰を機に彼を獲得したが、エランガは北東部でのプレーにおいて安定感に欠ける状況が続いている。彼はまだ熱狂的なファンに自身の価値を十分に証明できておらず、適切なオファーがあれば2026年に移籍を許される可能性もある。
フォレストがその市場に参入する可能性もある。エリオット・アンダーソンの故郷であるタインサイドへの復帰が噂されている中、同クラブはかつてジョンソンとエランガがもたらしたスピードの注入を切望している。
エランガやジョンソンはシティ・グラウンドに戻ってくるだろうか？
ジョンソンがトッテナムからクリスタル・パレスに移籍して以来、あまり調子が上がっていない中、リヴァプールがこれらのスピードスターのどちらかを獲得する可能性について問われると、ハレウッドは（Non Gamstop Casinosとの提携インタビューで）GOALに対し次のように語った。「それは素晴らしい提案だ。断るつもりはないよ。馴染みがあるからな。 彼らが戻ってきても、居心地の悪さを感じることはないだろう。自分がどこにいたのか、どうやって今の場所までたどり着いたのかを知っているからだ。 そして彼らは戻ってきて、これまでと全く同じことをするだろう。だから、それは考えれば楽しいことだ。だって、彼らのプレーの原点はそこにあるから。もちろん、何らかの理由があって、どこに行ってもすぐに結果を出せていないのは事実だ。
「もちろん、あなたが言っているのはエランガがニューカッスルに移籍した件ですね。彼は苦戦しています。しかし、我々が知っている彼の能力という観点から見れば、おそらく彼はまずまず、いや、良いプレーをしているはずです。ただ、フォレストでプレーしていた時の水準には達していない。なぜなら、フォレストでプレーしていた時は鋭さがあったからです。 彼が前線に上がるたびに、いつでもゴールを決めそうな雰囲気があり、まさに脅威そのものでした。ニューカッスルの監督やクラブに対して失礼なつもりはありませんが、彼はフォレストにいた頃とはまるで別人のように見えます。」
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地下室での戦い：フォレスト、プレミアリーグ残留をかけて死闘を繰り広げる
かつて彼らの実力を目の当たりにしてきたフォレストのサポーターの多くは、ジョンソンやエランガがシティ・グラウンドに戻ってくることを望んでいるが、夏の移籍計画はまだ確定できる段階には至っていない。
レッズは依然としてプレミアリーグの降格圏のすぐ上に危うく位置しており、日曜には同じく下位に沈むトッテナムとの重要な一戦が控えている。もし安全圏への道筋を立てることができれば、かつてファンに愛された数名の選手との再契約の可能性について検討すべきかどうか、議論が始まるだろう。
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