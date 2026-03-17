ニューカッスルで不振に陥っているアンソニー・エランガに対し、5500万ポンドでの移籍以来「以前とは別人だ」との指摘が相次ぐ中、ノッティンガム・フォレストには同ウインガーの再獲得が強く求められている

ジョンソンがトッテナムからクリスタル・パレスに移籍して以来、あまり調子が上がっていない中、リヴァプールがこれらのスピードスターのどちらかを獲得する可能性について問われると、ハレウッドは（Non Gamstop Casinosとの提携インタビューで）GOALに対し次のように語った。「それは素晴らしい提案だ。断るつもりはないよ。馴染みがあるからな。 彼らが戻ってきても、居心地の悪さを感じることはないだろう。自分がどこにいたのか、どうやって今の場所までたどり着いたのかを知っているからだ。 そして彼らは戻ってきて、これまでと全く同じことをするだろう。だから、それは考えれば楽しいことだ。だって、彼らのプレーの原点はそこにあるから。もちろん、何らかの理由があって、どこに行ってもすぐに結果を出せていないのは事実だ。

「もちろん、あなたが言っているのはエランガがニューカッスルに移籍した件ですね。彼は苦戦しています。しかし、我々が知っている彼の能力という観点から見れば、おそらく彼はまずまず、いや、良いプレーをしているはずです。ただ、フォレストでプレーしていた時の水準には達していない。なぜなら、フォレストでプレーしていた時は鋭さがあったからです。 彼が前線に上がるたびに、いつでもゴールを決めそうな雰囲気があり、まさに脅威そのものでした。ニューカッスルの監督やクラブに対して失礼なつもりはありませんが、彼はフォレストにいた頃とはまるで別人のように見えます。」