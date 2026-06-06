Canal+によると、ニューカッスルはスタッド・ド・ランスと合意し、GKジャウエンを2,850万ユーロで獲得する。20歳の彼は4年契約で、今夏セント・ジェームズ・パークへ加入する見込みだ。

フランスU-21代表を巡る争奪戦を制したことで、ニューカッスルのスカウト部門の成果は大きい。ジャウエンは以前チェルシーの施設を訪問し、レアル・マドリードもティボ・クルトワの後継者として注目していた。