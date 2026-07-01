ニューカッスルが最大1億ポンドで合意、サンドロ・トナリがトッテナムへ移籍

トッテナムは強豪チーム構築のため、今夏も活発に補強を進めている。アンディ・ロバートソンとマルコ・セネシがフリーで加入し、ヤン・ポール・ファン・ヘッケはブライトンから5200万ポンドで獲得した。

トナリとフェルナンデスは、ギャラガー、ベンタンクール、サール、グレイ、ベルグヴァルらがいる中盤にさらに厚みを加える。

一方、ベルグヴァルは他クラブでの挑戦を希望し、クラブに意向を伝えた。トナリの加入により、経験と実力が加わり、多戦線を戦うための選手層が整う。