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Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

ニューカッスルが最大1億ポンドで合意、サンドロ・トナリがトッテナムへ移籍

サンドロ・トナーリ
ニューカッスル
移籍情報
トッテナム
プレミアリーグ

トッテナムはニューカッスルからサンドロ・トナリを獲得することで合意した。移籍金は最大1億ポンドに達する見込みで、クラブ記録となる。イタリア代表MFの加入で、今夏再建中の中盤がさらに強化される。

  • 過去最高額を記録した移籍の詳細

    The Athletic』によると、トッテナムはトナリ獲得のため、移籍金9250万ポンド＋CL出場権で最大750万ポンドの追加支払いを含む契約を結んだ。総額が実現すれば、フェルナンデス獲得で報じられる8500万ポンドを超え、クラブ史上最高額となる。


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  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    トッテナムの中盤再構築

    トッテナムは強豪チーム構築のため、今夏も活発に補強を進めている。アンディ・ロバートソンとマルコ・セネシがフリーで加入し、ヤン・ポール・ファン・ヘッケはブライトンから5200万ポンドで獲得した。

    トナリとフェルナンデスは、ギャラガー、ベンタンクール、サール、グレイ、ベルグヴァルらがいる中盤にさらに厚みを加える。

    一方、ベルグヴァルは他クラブでの挑戦を希望し、クラブに意向を伝えた。トナリの加入により、経験と実力が加わり、多戦線を戦うための選手層が整う。

  • ニューカッスルでの過去の挫折を乗り越えて

    トナリは2023年7月、約6050万ポンドの移籍金でミランからニューカッスルへ加入した。しかし同年10月、イタリアサッカー連盟から賭博規則違反で有罪となり、10か月の出場停止を科せられた。そのためデビューシーズンの残り試合と2024年欧州選手権を欠場した。

    2024年8月の復帰後、ニューカッスルで110試合に出場し10ゴール10アシストを記録。昨季は53試合3ゴールで、チームのプレミア12位とCLベスト16進出に貢献した。

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    トナリの今後はどうなる？

    イタリア代表は予選を突破できなかったため、トナリは今夏、米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップに出場しない。その代わりに、彼はトッテナムへの移籍をまとめることに全力を注ぐ。移籍が成立次第、すぐに新チームメイトと合流し、プレシーズントレーニングに参加する。