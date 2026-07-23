ニューカッスルが撤退する中、リーズとマンチェスター・シティがジェームズ・トラフォードの獲得交渉を開始

トラフォードがシティ退団を決意したのは、2025-26シーズンの苦境が原因だ。ジャンルーイジ・ドンナルンマの加入でベンチ要員となり、出場は17試合、主に国内カップ戦だった。彼は2月に「控えは予想外だった。防ごうとしたが」と語っている。

シーズンを通じての出場はわずか17試合で、ほとんどが国内カップ戦だった。トラフォードは今年初め、自身の状況について「2番手は期待していた役割ではなく、その事態を避けようとしていた」と語っていた。

それでも代表評価は下がらず、3月にA代表デビューし2試合に出場。今夏のW杯メンバーにも選ばれ、出場こそなかったが、国内屈指の若手であることを示した。