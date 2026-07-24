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ニューカッスルが強硬な姿勢を示す中、アーセナルはブルーノ・ギマランイスに7000万ポンドの移籍オファーを提示する見込みだ。
アーセナルが動き出した
英紙『ザ・サン』によると、アーセナルはミケル・アルテタ監督の指示で、今夏の中盤補強に向けギマランイスに7000万ポンドのオファーを用意している。ブラジル代表MFはアーセナルにとって最優先ターゲットだが、ニューカッスルは主将の残留にこだわっている。プレミア屈指のMFをセント・ジェームズ・パークから引き抜くこの動きは、アーセナルにとって今夏最大の獲得となるだろう。
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ギマランイス、エミレーツへの移籍を希望
アーセナルは仲介者を通じて約6000万ポンドのオファーを用意していたニューカッスルの決意を試す。金額はさらに上昇し、ギマランイスもエミレーツへの移籍を希望しているとニューカッスルに伝えた。選手の意向が明確になったため、アーセナルは今夏最大の移籍の一つを成立させようと今週中に交渉を加速させる見込みだ。
中盤を過ぎた先での多忙な計画
アーセナルは移籍市場で出遅れたが、クラブ・ブルッヘのウインガー、クリストス・ツォリスと3400万ポンドで契約した。さらに、レンタルから復帰したピエロ・ヒンカピーを3400万ポンドで完全移籍させ、GKイラン・メスリエをフリーで獲得した。 一方、アルテタ監督が評価していたイングランド代表FWモーガン・ロジャースは、チェルシーが1億1700万ポンドで獲得し、アーセナルは逃した。
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今後もビジネスは拡大見込み
『ザ・サン』紙によると、アーセナルは移籍市場が閉まる前にDF、MF、FWの補強を狙っている。背傷で数か月離脱するサリバの代役としてコンサがDF候補に浮上し、フリーのストーンズも検討されている。 FWでは、アトレティコ・マドリードが「売却対象ではない」と主張するジュリアン・アルバレスへの関心が依然として高い。ブラッドリー・バルコラも候補だが、現時点ではリヴァプールがPSGのこのウイングの獲得で優位に立っている。
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