『ザ・サン』紙によると、アーセナルは移籍市場が閉まる前にDF、MF、FWの補強を狙っている。背傷で数か月離脱するサリバの代役としてコンサがDF候補に浮上し、フリーのストーンズも検討されている。 FWでは、アトレティコ・マドリードが「売却対象ではない」と主張するジュリアン・アルバレスへの関心が依然として高い。ブラッドリー・バルコラも候補だが、現時点ではリヴァプールがPSGのこのウイングの獲得で優位に立っている。