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Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ニューカッスルが初オファーを拒否したため、トッテナムはトナリへのオファー額増額を求められた。

サンドロ・トナーリ
ロベルト・デ・ゼルビ
ニューカッスル
トッテナム
移籍情報

トッテナムはサンドロ・トナリの大型移籍についてニューカッスルと正式交渉に入ったが、最初のオファーはニューカッスルの評価額に届かなかった。ロベルト・デ・ゼルビ監督がイタリア代表トナリを高く評価しており、クラブは目玉補強を目指している。

  • スパーズ、トナリ獲得へ破格オファーで交渉開始

    イタリアのスカイ・スポーツによると、トッテナムはニューカッスルに約7500万～8000万ポンドの正式オファーを提示し、トナーリ獲得レースの先手を打った。今週、スパーズは交渉を加速。アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティもこのイタリア代表MFを争っている。

    スパーズは今夏、デ・ゼルビ監督率いるチームへの移籍についてトナリの代理人と協議していたが、ニューカッスルとの交渉は今回が初めてだ。 

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  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ニューカッスルは8500万ポンドの評価額を堅持している。

    トッテナムから巨額オファーが届いても、ニューカッスルは中盤の要を安易に放さない。英メディア『ザ・アスレティック』によると、移籍金は1億ポンドを要求している。

    同選手は長期契約を結んでおり、交渉の席でニューカッスルが圧倒的に有利だ。 ニューカッスルは3年前にACミランからトナリを獲得。その後、彼が10カ月間の賭博禁止処分を受けた期間中に契約を延長し、2029年まで縛り付けた。そのため、クラブは代理人側に「提示額フルで支払われない限り売却は認めない」と通告している。

  • デ・ゼルビが長年抱くイタリア人への敬意

    トッテナム刷新を目論むイタリア人監督の戦術が、今回の獲得の原動力だ。ブレシア時代からトンアリを注視してきたデ・ゼルビ監督は、彼を北ロンドン新プロジェクトの柱と位置づけている。

    デ・ゼルビは以前、サウサンプトン在任中に「ACミランで1年目を終えたトナリを、もし私がサッスオーロに残っていたら獲得したかった」と語っている。「『ミランも同意すれば、彼をここへ連れてこられる』と言った。ブレシアで彼を見たとき、その通りの選手だと確信していた」

  • Sandro Tonali Bruno Guimaraes Newcastle 2025-26Getty

    移籍を巡る緊張が高まる中、ライバルたちが虎視眈々と狙っている。

    トッテナムの突然の行動に、他のプレミアリーグ強豪も警戒を強め、セント・ジェームズ・パークの動向を見守っている。今週初め、ニューカッスル内部では「1月市場で獲得を狙ったアーセナルに対抗オファーを出させるため、スパーズの関心が意図的に公表された」との疑念が浮上した。

    スカイ・スポーツによると、マンチェスター・シティも依然としてトナリに関心を抱いているという。