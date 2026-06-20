ニューカッスルが初オファーを拒否したため、トッテナムはトナリへのオファー額増額を求められた。

イタリアのスカイ・スポーツによると、トッテナムはニューカッスルに約7500万～8000万ポンドの正式オファーを提示し、トナーリ獲得レースの先手を打った。今週、スパーズは交渉を加速。アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティもこのイタリア代表MFを争っている。

スパーズは今夏、デ・ゼルビ監督率いるチームへの移籍についてトナリの代理人と協議していたが、ニューカッスルとの交渉は今回が初めてだ。