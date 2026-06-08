ニューカッスルが今夏初の大型補強を決めた。マグパイズはGKの移籍金を数百万ポンド値引きした。

マグパイズは夏の補強でフランス人若手獲得に合意した。当初2400万ポンドと報じられた移籍金を交渉で減額し、スカウト陣の成果となった。

契約は最終段階にあり、この若きGKはメディカルチェックのためイングランドへ向かっている。数か月に及ぶ獲得競争の末、マグパイズはランスと最終合意に達した。