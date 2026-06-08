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ニューカッスルが今夏初の大型補強を決めた。マグパイズはGKの移籍金を数百万ポンド値引きした。
マグパイズ、ランス所属のスター選手獲得へ強硬交渉
マグパイズは夏の補強でフランス人若手獲得に合意した。当初2400万ポンドと報じられた移籍金を交渉で減額し、スカウト陣の成果となった。
契約は最終段階にあり、この若きGKはメディカルチェックのためイングランドへ向かっている。数か月に及ぶ獲得競争の末、マグパイズはランスと最終合意に達した。
夏の大型補強に向けた新たな移籍金が明らかに
当初、ジャオウェンの移籍金は2000万ポンド超と予想されたが、実際にはエディ・ハウ監督率いるチームにとって受け入れやすい額になった。
クレイグ・ホープ氏によると、最終的な移籍金は当初の2400万ポンドから600万ポンド近く減額され、1865万ポンドで最終調整中。夏の予算を心配していたファンにも安心できる額だ。
タインサイドの移籍戦略の変化
ジャオウェンの獲得は、ニューカッスルが巨額移籍金に頼らず、注目度の低い若手発掘へ方針転換した証拠だ。この戦略は、財政に負担をかけず、最高レベルで戦える持続可能なチーム作りを狙う。
ジャオエンは即戦力というより、将来を見据えた育成対象と位置づけられている。
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セント・ジェームズ・パークでGK陣の入れ替えが予想される。
ジャオエンの加入が迫る中、セント・ジェームズ・パークのGK陣の将来は不透明だ。ニック・ポープはイプスウィッチやリーズのターゲットとされ、正GKの座を争う新候補が生まれる可能性もある。
バーンリーのジェームズ・トラフォードが正GKの座を引き継ぐ候補として有力視されている一方、ジャウエンは当面、質の高い控えGKとして起用される見込みだ。