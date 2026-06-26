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ニューカッスルがプレミアリーグ王者のアーセナルからの初オファーを拒否したため、アーセナルはブルーノ・ギマランイスへ2度目のオファーを用意している。
アーセナル、初オファーを拒否される
ロンドン北部のクラブは、28歳の選手に5500万ポンドの初期オファーを提示した。この選手はタインサイド移籍後、エディ・ハウ監督体制の要となっている。しかしニューカッスルは、2028年6月まで契約があるブラジル人キャプテンを引き留める方針だ。
それでもアーセナルは諦めておらず、条件を上げた2度目のオファーを提示する意向だ。アルテタ監督は国内タイトル防衛へ向け、ボールキープと戦術眼をチームに追加しようとしている。交渉を主導するスポーツディレクター、アンドレア・ベルタ氏は、アトレティコ・マドリード時代からこのMFを高く評価している。
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ニューカッスル、エース選手を巡り強硬姿勢を貫く
ニューカッスルは来季欧州大会に出場しないが、筆頭株主のサウジアラビア公共投資基金（PIF）は、チームで最も影響力のある選手を売却するプレッシャーを感じていない。ギマランイスは戦術上不可欠でファンにも人気があり、彼が退団すればクラブの長期目標に大きな打撃となる。
それでもクラブは、長期契約が残っているため交渉で有利だと判断。アーセナルが提示した5500万ポンドの初動オファーは期待を下回ったが、再交渉の可能性に備えている。
ワールドカップでの活躍が移籍の噂に拍車をかける
ギマランイスはブラジル代表として2026年W杯グループステージで3アシストを記録し、世界屈指のMFとしての地位を確固たるものにしている。
本人はクラブ間の交渉を認識しているが、報道によると、母国ブラジルが6つ目の星を目指す戦いに集中しているという。その活躍は市場価値をさらに高め、アーセナルが強く関心を示すのも当然だ。昨季ニューカッスルでは41試合に出場し、17ゴールに絡む活躍で価値を証明した。
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アルテタの進化の夏
ギマランイスの獲得は、アーセナルがイングランドサッカーの頂点に留まるための戦略の一部だ。クラブはすでに移籍市場で動き、バイエル・レバークーゼンからピエロ・ヒンカピーを3,450万ポンドで正式に獲得した。アルテタ監督が戦術を進化させる中、中盤の補強は次のステップだ。
さらに移籍金1億ポンド超の可能性があるアストン・ヴィラのモーガン・ロジャースも最優先ターゲットとして注視している。ギマランイスやロジャースのようなプレミアリーグで実績のあるスターを狙うことで、アーセナルは今後数年にわたりリーグを支配するつもりだとライバルに示している。現時点では、ニューカッスルの背番号39に対する2度目のオファーが膠着状態を打破できるかどうかが注目されている。