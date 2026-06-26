ニューカッスルがプレミアリーグ王者のアーセナルからの初オファーを拒否したため、アーセナルはブルーノ・ギマランイスへ2度目のオファーを用意している。

ロンドン北部のクラブは、28歳の選手に5500万ポンドの初期オファーを提示した。この選手はタインサイド移籍後、エディ・ハウ監督体制の要となっている。しかしニューカッスルは、2028年6月まで契約があるブラジル人キャプテンを引き留める方針だ。

それでもアーセナルは諦めておらず、条件を上げた2度目のオファーを提示する意向だ。アルテタ監督は国内タイトル防衛へ向け、ボールキープと戦術眼をチームに追加しようとしている。交渉を主導するスポーツディレクター、アンドレア・ベルタ氏は、アトレティコ・マドリード時代からこのMFを高く評価している。



