ニューカッスルがウルグアイ人MFに関心を示す中、マンチェスター・ユナイテッドはサンドロ・トナリを絡めた交換トレードでマヌエル・ウガルテを獲得する可能性あり

キャリック就任後、ウガルテはチーム内での存在感が薄れ、中盤の序列ではマイヌーに後れを取っている。カゼミーロの退団で中盤の刷新が予定される中、ニューカッスルはウガルテの去就を注視している。キャリックが正式監督に就任すれば、ウガルテの長期残留はさらに難しくなると見られる。 5100万ポンドで加入し2029年まで契約が残るウルグアイ人だが、戦術適応に苦慮しており、今夏の退団は現実的な選択肢だ。