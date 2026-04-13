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ニューカッスルがウルグアイ人MFに関心を示す中、マンチェスター・ユナイテッドはサンドロ・トナリを絡めた交換トレードでマヌエル・ウガルテを獲得する可能性あり
注目の中盤選手たち
『Football Insider』によると、ニューカッスルはウルグアイでの報道を受け、MFウガルテへの関心を再燃させた。同選手は1月のユナイテッド移籍が拒否された。ニューカッスルはスポルティングCP時代から注目してきたが、PSGやマンチェスター・ユナイテッドへの移籍は期待外れとの評価だ。 年明け以降は評価が急落し、1月上旬以降プレミアリーグで先発していない。
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オールド・トラッフォード退団が迫る
キャリック就任後、ウガルテはチーム内での存在感が薄れ、中盤の序列ではマイヌーに後れを取っている。カゼミーロの退団で中盤の刷新が予定される中、ニューカッスルはウガルテの去就を注視している。キャリックが正式監督に就任すれば、ウガルテの長期残留はさらに難しくなると見られる。 5100万ポンドで加入し2029年まで契約が残るウルグアイ人だが、戦術適応に苦慮しており、今夏の退団は現実的な選択肢だ。
トナリのトレードが検討されている。
報道によると、マンチェスター・ユナイテッドはトナリを中盤の最優先補強ターゲットとしている。エリオット・アンダーソン争奪戦ではマンチェスター・シティに敗れそうなためだ。 マンチェスター・ユナイテッドは、ニューカッスルがウガルテ獲得に興味を示している状況を活用し、2028年6月まで契約が残るイタリア代表トナリを独創的な取引で獲得したい考えだ。ただし、その実現にはニューカッスルが主力選手の早期放出を容認する必要があり、タインサイドのサポーターから反発が出る恐れがある。
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市場の動向を把握する
このトレードの成否は、ウガルテ獲得を争う複数クラブの中で、ニューカッスルが早期に動くかどうかにかかっている。エディ・ハウ監督は、ウルグアイ代表への長期的な興味と、不安定な時期に戦術の要であるトナリを失うリスクを天秤にかける。 国内リーグの残試合を踏まえ、両クラブは今夏の補強戦略を最終調整中だ。