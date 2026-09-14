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Adhe Makayasa

翻訳者：

ニューカッスルから移籍したイングランド代表アンソニー・ゴードンがバルセロナでの初ゴールを待つ中、ハンジ・フリックが明確なメッセージを送る

ハンジ・フリック
アンソニー・ゴードン
レバンテ 対 バルセロナ
レバンテ
バルセロナ
ラ・リーガ

バルセロナのハンジ・フリック監督は、今夏の目玉補強であるアンソニー・ゴードンに強い支持を示した。スペインでの初ゴールを探し続ける中でも、その姿勢は変わっていない。イングランド代表ウインガーは日曜のレバンテ戦で4-2の劇的なアウェー勝利を収めた一戦で無得点に終わったが、ドイツ人指揮官はここまでの全体的な戦術面での貢献に大いに満足している。

  • ゴードン、待望の初ゴールへ

    イングランド代表のウインガーは、ニューカッスル・ユナイテッドからの高額移籍で加入したものの、日曜にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアで行われたバルセロナのレバンテ戦4-2の勝利ではシュートを1本も記録できなかった。それでも、ブラウグラナでの初ゴールを待つFWは、今季ラ・リーガですでに4アシストを記録し、10回のチャンスを創出している。この創造性あふれる働きが、昨季王者の開幕5試合で勝ち点15という完璧なスタート維持に貢献している。

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  • フリックが目玉補強を支持

    試合後にメディア対応したドイツ人指揮官は、ゴードンの戦術的な規律と、ピッチ上での全体的な適応ぶりに満足感を示した。今夏加入した同選手の貢献を擁護した指揮官は、次のように語った。「アンソニーはチームに多くをもたらしてくれていると思う。特にボールを受けた時だ。彼は常にそれをコントロールし、その後で味方の1人にパスを出せる。だからこそ、ボール保持を続けられる」

    さらにこう付け加えた。「もちろん、アタッカーであればチャンスがあった時に得点したいと思うものだ。彼ができるだけ早く得点することを願っている。それは彼が完全に溶け込む助けにもなるはずだ。だが、私は彼に満足しているし、彼がチームにもたらしてくれるものを本当に高く評価している」

  • バルセロナが歴史的なスタートに並ぶ

    バレンシアでの勝利では、ラミン・ヤマルの2得点に加え、シャビ・エスパルトとカリム・アデイェミもゴールを決め、クラブはリーグ開幕からの過去最高スタートに並んだ。ここまでの総得点・総失点は21-4。レアル・マドリーに勝ち点3差をつけて首位に立つこの快進撃について、フリック監督は「誇りに思う。私は自分のチームを誇りに思うし、クラブのことも誇りに思う。だが、これはまだ始まりにすぎない。数字をあまり見すぎることはない。なぜなら、それもまた過去のものだからだ」と語った。

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  • 過密な国内日程が待ち受ける

    バルセロナはラ・リーガ第6節で、カンプ・ノウにラシン・サンタンデールを迎えてタイトル防衛を続ける。その後、フリック監督率いるチームは9月19日土曜日にセビージャとの厳しいアウェー戦に臨み、その後は代表ウィークのため国内リーグはいったん中断される。この厳しい連戦は、ゴードンにとって得点を重ね、順位表でのバルセロナのリードを確かなものにする絶好の機会となる。

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