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ニューカッスルから移籍したイングランド代表アンソニー・ゴードンがバルセロナでの初ゴールを待つ中、ハンジ・フリックが明確なメッセージを送る
ゴードン、待望の初ゴールへ
イングランド代表のウインガーは、ニューカッスル・ユナイテッドからの高額移籍で加入したものの、日曜にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアで行われたバルセロナのレバンテ戦4-2の勝利ではシュートを1本も記録できなかった。それでも、ブラウグラナでの初ゴールを待つFWは、今季ラ・リーガですでに4アシストを記録し、10回のチャンスを創出している。この創造性あふれる働きが、昨季王者の開幕5試合で勝ち点15という完璧なスタート維持に貢献している。
フリックが目玉補強を支持
試合後にメディア対応したドイツ人指揮官は、ゴードンの戦術的な規律と、ピッチ上での全体的な適応ぶりに満足感を示した。今夏加入した同選手の貢献を擁護した指揮官は、次のように語った。「アンソニーはチームに多くをもたらしてくれていると思う。特にボールを受けた時だ。彼は常にそれをコントロールし、その後で味方の1人にパスを出せる。だからこそ、ボール保持を続けられる」
さらにこう付け加えた。「もちろん、アタッカーであればチャンスがあった時に得点したいと思うものだ。彼ができるだけ早く得点することを願っている。それは彼が完全に溶け込む助けにもなるはずだ。だが、私は彼に満足しているし、彼がチームにもたらしてくれるものを本当に高く評価している」
バルセロナが歴史的なスタートに並ぶ
バレンシアでの勝利では、ラミン・ヤマルの2得点に加え、シャビ・エスパルトとカリム・アデイェミもゴールを決め、クラブはリーグ開幕からの過去最高スタートに並んだ。ここまでの総得点・総失点は21-4。レアル・マドリーに勝ち点3差をつけて首位に立つこの快進撃について、フリック監督は「誇りに思う。私は自分のチームを誇りに思うし、クラブのことも誇りに思う。だが、これはまだ始まりにすぎない。数字をあまり見すぎることはない。なぜなら、それもまた過去のものだからだ」と語った。
過密な国内日程が待ち受ける
バルセロナはラ・リーガ第6節で、カンプ・ノウにラシン・サンタンデールを迎えてタイトル防衛を続ける。その後、フリック監督率いるチームは9月19日土曜日にセビージャとの厳しいアウェー戦に臨み、その後は代表ウィークのため国内リーグはいったん中断される。この厳しい連戦は、ゴードンにとって得点を重ね、順位表でのバルセロナのリードを確かなものにする絶好の機会となる。
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