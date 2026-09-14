試合後にメディア対応したドイツ人指揮官は、ゴードンの戦術的な規律と、ピッチ上での全体的な適応ぶりに満足感を示した。今夏加入した同選手の貢献を擁護した指揮官は、次のように語った。「アンソニーはチームに多くをもたらしてくれていると思う。特にボールを受けた時だ。彼は常にそれをコントロールし、その後で味方の1人にパスを出せる。だからこそ、ボール保持を続けられる」

さらにこう付け加えた。「もちろん、アタッカーであればチャンスがあった時に得点したいと思うものだ。彼ができるだけ早く得点することを願っている。それは彼が完全に溶け込む助けにもなるはずだ。だが、私は彼に満足しているし、彼がチームにもたらしてくれるものを本当に高く評価している」