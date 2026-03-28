ニャンが明かす：「ミラン時代のパトには衝撃を受けた。ムバッペですらあんなことはしなかった。彼の太ももは恐ろしいほどだった。ガリアーニに関する裏話を話そう」

かつてミランのセンターフォワードを務め、現在はジェングルルビルリキでプレーするエムバイエ・ニャンは、Bein Sportsのインタビューでロッソネロ時代について語り、アルド・ロッシ通りにあるクラブの元CEOアドリアーノ・ガリアーニにまつわる裏話に触れたほか、彼を最も驚かせた選手の一人についても言及した。
以下、彼の発言の全容である。
かつてミランのセンターフォワードを務め、現在はジェングルルビルリキでプレーするエムバイエ・ニャンは、Bein Sportsのインタビューでロッソネロ時代について語り、アルド・ロッシ通りにあるクラブの元CEOアドリアーノ・ガリアーニにまつわる裏話に触れたほか、彼を最も驚かせた選手の一人についても言及した。
以下、彼の発言の全容である。
ニャンは、ガッリアーニとの間にあったあの裏話をすぐに語り始めた。「中足骨を骨折していたんだ。ガッリアーニは、回復に4ヶ月かかるから、その間はスペインの家族のもとへ行っていいと言ってくれた。でも、走ったりジャンプしたりはできなかった。彼は、動画は撮らないでほしいとも言った。到着初日、友人と一緒に着いた時、そこには階段とエレベーターがあった。 エレベーターに乗ると、大きなプールが見えた。友人に『俺のスマホを持って、動画を撮ってくれ。でも誰にも送るな』と言った。俺には計画があったんだ。友人は俺がプールに飛び込むところを撮影し、それをミランの選手グループに送ってしまった。5分後、ガリアーニから電話がかかってきた。『年俸は半減だ。すぐに休暇から戻ってこい』と言われたんだ」。
その後、彼はミランでの経験の中で、自分を見事に圧倒したある選手について語った。「ミランにはロビーニョがいたし、インザーギもいた、ガットゥーゾもいた。でも、僕を驚かせたのは、残念ながら怪我が多かったパトだ。僕が見たパトのプレーは、ムバッペですらできないようなものだった。ムバッペの話だぞ。 右足、左足、パワー、ヘディング、強烈なシュート……彼の太ももは恐ろしいほど太かった。君の太ももを2本合わせても、彼の1本には及ばない。しかも速かった。確かに身体的な問題は多かったが、彼は強すぎた」。