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ニック・ウォルテメイドは残留する。エディ・ハウ監督はドイツ人FWを信頼し続け、ニューカッスルはクラブ史上最高額で獲得した彼が2年目で活躍すると期待している。
新加入選手への忍耐
『テレグラフ・スポーツ』によると、ニューカッスルはウォルテマデをあと1シーズン残留させることを決定した。プレミアリーグの要求を理解した今、パフォーマンスはさらに向上すると見込んでいる。 昨年8月、クラブ最高額6400万ポンドでシュトゥットガルトから加入したフォワードは、冬場に出場時間と得点を伸ばせなかった。序盤の消耗は止むを得ない面もある。ヨアン・ウィッサの負傷で全試合に出場させられたのだ。彼はイングランドサッカーのスピードとフィジカルに適応しきれず、燃え尽きたためベンチに下げられた。また、MFへの短期転向実験も失敗に終わった。
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二面性のある物語
ニューカッスルでのキャリアは、最初の11試合で6得点を挙げる好スタートを切った。しかし出場機会はすぐに減少。シーズン最終節時点でリーグ戦の枠内シュートはわずか13本だ。伝統的な「ナンバー9」として、スウォームプレスを牽引するスピードと機動力に欠けていた。 大柄ながら空中戦は意外に弱く、クロスの対応やウインガーへのマークもままならなかった。アウェーでは、深く下がってボールを受けようとするため、相手は中央を簡単に密集できた。
最適な戦術的フィットを見つける
エディ・ハウ監督らは最近、ウォルテメイドを深い位置で起用し成果を上げている。台頭したオスラがイサクの役割を補っており、ウォルテメイドにとって好都合だ。 トップ下のスペースを巧みに使い、彼はアウェイでのノッティンガム・フォレスト戦の引き分け、そして日曜日のウェストハム戦での3-1の勝利に貢献した。ウェストハム戦で12月以来のリーグ初得点を挙げたウォルテメイドは、高いサッカーIQ、技術、そしてボールを奪い返す強い意欲を示した。
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市場で確固たる地位を築く
移籍市場を前に、ニューカッスルの首脳陣は監督と意見が一致し、この攻撃的選手を長期投資と位置づけている。 たとえ今夏、ヴォルテマデがドイツ代表としてワールドカップで活躍し、他クラブから注目されても、クラブは6400万ポンドの移籍金に見合うオファーは来ないと見ている。彼はロッカールームでもサポーターの間でも依然として人気が高く、今季は35試合で11得点を記録。ニューカッスルはプレシーズンを通し、彼の潜在能力を引き出し、巨額投資に見合う成果を期待している。