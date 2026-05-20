ニック・ウォルテメイドは残留する。エディ・ハウ監督はドイツ人FWを信頼し続け、ニューカッスルはクラブ史上最高額で獲得した彼が2年目で活躍すると期待している。

移籍市場を前に、ニューカッスルの首脳陣は監督と意見が一致し、この攻撃的選手を長期投資と位置づけている。 たとえ今夏、ヴォルテマデがドイツ代表としてワールドカップで活躍し、他クラブから注目されても、クラブは6400万ポンドの移籍金に見合うオファーは来ないと見ている。彼はロッカールームでもサポーターの間でも依然として人気が高く、今季は35試合で11得点を記録。ニューカッスルはプレシーズンを通し、彼の潜在能力を引き出し、巨額投資に見合う成果を期待している。