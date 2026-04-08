ニック・ウォルテマデとボルシア・ドルトムントをめぐる衝撃的な移籍話？「同じようなタイプの選手が2人もいる」

ドイツ紙『ビルト』は、ギラッシが退団した場合、ドルトムントがヴォルテマデをブンデスリーガに呼び戻すことを検討していると報じた。そのきっかけとなったのは、同じく『ビルト』が報じた、ギラッシが2028年まで契約が残っているにもかかわらず、来夏にドルトムントを去りたいと考えているという噂だった。

ウォルテマデは昨夏、VfBシュトゥットガルトからニューカッスル・ユナイテッドへ9500万ユーロで移籍したが、好調なスタートを切ったものの、少なくとも得点面では深刻なスランプに陥っている。エディ・ハウ監督が、彼の得意なポジションで起用することをほとんどやめてしまったためだ。

「自分が得点と結びつけられていることは分かっているが、ストライカーの得点率を、相手ゴールから50、60、70メートル離れた場所でプレーするミッドフィールダーのそれと比較することはできない」とウォルテマデは最近『ズュートドイチェ・ツァイトゥング』紙に語り、次のように述べた。「今の私は、シーズン開幕時の自分とは全く別のニック・ウォルテマデだ！」

『ビルト』紙によると、ウォルテマデはわずか1年でマグパイズを去るつもりはないという。また、リッケン氏によれば、BVBの首脳陣は対応の必要性を感じていないため、移籍への関心もないとのことだ。これは、オレ・ブック氏がドルトムントの新たなスポーツディレクターに就任して以来、BVBへの移籍が噂されているフィスニック・アスラニを巡る熱狂的な噂についても同様である。

ブックはかつてアスラニをSVエルバースベルクへレンタル移籍させ、このコソボ代表選手にドイツのプロサッカー界での本格的なブレイクへの道を開いた。しかし、アスラニの移籍についても、リッケンは次のように述べている。「我々は、そのようなタイプの選手を2人も抱えている！」