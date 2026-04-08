ドルトムントがヴォルテマデやフィスニク・アスラニの獲得を検討しているという報道について、同クラブのスポーツディレクターは『Sport Bild』紙のインタビューで「根拠のない噂」だと述べ、BVBはセルフー・ギラシーとファビオ・シルバを擁するトップラインにおいて「極めて充実した布陣」であると指摘した。
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ニック・ウォルテマデとボルシア・ドルトムントをめぐる衝撃的な移籍話？「同じようなタイプの選手が2人もいる」
ドイツ紙『ビルト』は、ギラッシが退団した場合、ドルトムントがヴォルテマデをブンデスリーガに呼び戻すことを検討していると報じた。そのきっかけとなったのは、同じく『ビルト』が報じた、ギラッシが2028年まで契約が残っているにもかかわらず、来夏にドルトムントを去りたいと考えているという噂だった。
ウォルテマデは昨夏、VfBシュトゥットガルトからニューカッスル・ユナイテッドへ9500万ユーロで移籍したが、好調なスタートを切ったものの、少なくとも得点面では深刻なスランプに陥っている。エディ・ハウ監督が、彼の得意なポジションで起用することをほとんどやめてしまったためだ。
「自分が得点と結びつけられていることは分かっているが、ストライカーの得点率を、相手ゴールから50、60、70メートル離れた場所でプレーするミッドフィールダーのそれと比較することはできない」とウォルテマデは最近『ズュートドイチェ・ツァイトゥング』紙に語り、次のように述べた。「今の私は、シーズン開幕時の自分とは全く別のニック・ウォルテマデだ！」
『ビルト』紙によると、ウォルテマデはわずか1年でマグパイズを去るつもりはないという。また、リッケン氏によれば、BVBの首脳陣は対応の必要性を感じていないため、移籍への関心もないとのことだ。これは、オレ・ブック氏がドルトムントの新たなスポーツディレクターに就任して以来、BVBへの移籍が噂されているフィスニック・アスラニを巡る熱狂的な噂についても同様である。
ブックはかつてアスラニをSVエルバースベルクへレンタル移籍させ、このコソボ代表選手にドイツのプロサッカー界での本格的なブレイクへの道を開いた。しかし、アスラニの移籍についても、リッケンは次のように述べている。「我々は、そのようなタイプの選手を2人も抱えている！」
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リッケン、BVBがジャドン・サンチョに関心を寄せていることを認める
一方、リッケン氏は、ジャドン・サンチョの再獲得に向けたBVBの関心をより具体的に示した。結局のところ、攻撃陣の補強計画において特に重視されているのは、「ユリアン・ブラントの創造性と得点力」を補うことだからだ。29歳のブラントは、ニクラス・ズーレと同様に、今シーズン終了後にBVBを移籍金なしで退団する見込みだ。
その候補の一人がサンチョであると見られている。少なくとも財政面ではドルトムントの求める条件に合致する可能性があるためだ。何しろ、来夏には移籍金なしで獲得できることになるからだ。 「もちろん、我々は質を備え、即戦力となり、非現実的な移籍金を要求しない攻撃的選手を探している」とリッケン氏は述べ、サンチョに関する具体的な質問に対しては、「彼らがチームを強化できるかどうかを検討している。ジャドンについても同様だ」と明言した。
26歳のサンチョは2017年から2021年までドルトムントでプレーし、そこでブレイクを果たした。しかし、8500万ユーロという巨額の移籍金でマンチェスター・ユナイテッドに移籍したものの、そのキャリアは決して順調なものではなかった。 当時の監督エリック・テン・ハグとの不和を経て、サンチョは2024年1月にBVBへ半シーズン限定で復帰し、チャンピオンズリーグ決勝進出への道のりで重要な柱となった。