ニッキー・バットは、クリスティアーノ・ロナウドに対して人々がよそよそしい態度をとる理由を説明し、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトである彼のロッカールームでの様子を明かした。

ロナウドはキャリアを通じて、特に晩年に守備への貢献が不足していると批判されてきた。しかしバット氏は、そのプレースタイルは献身不足ではなく、計算された必然だと主張する。彼はロナウドの方法を長年のライバルであるメッシと比較し、両者が体力をどう配分しているかに言及した。

「彼は常にピッチにいて、優れたチームプレーヤーだ。立ち止まっているように見えることもあるが、リオネル・メッシも同じだ。彼らは高いレベルと年齢に達し、走り回るのではなく、得点を狙うために体力を温存している」とバットは語る。 チームが苦戦すると彼は問題だと言われることもあるが、ボールを支配しているときは脅威になる。彼はそれを何度も証明してきた」