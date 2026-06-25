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ニッキー・バットは、クリスティアーノ・ロナウドに対して人々がよそよそしい態度をとる理由を説明し、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトである彼のロッカールームでの様子を明かした。
「ロナウド」の真実
ロナウドは個人主義者だとよく言われるが、バットはポルトガル出身のレジェンドとの体験を語り、その誤解を解こうとしている。 プレミアリーグ6回、チャンピオンズリーグ1回の優勝を経験したベテランMFは、2003年夏に加入したロナウドと1シーズンチームメイトだった。バットは、現在アル・ナスルでプレーするロナウドについて、チームメイトとの絆を大切にする生まれつきのジョーク好きだと語っている。
パディ・パワーとの独占インタビューでバットはこう語った。「クリスティアーノは、とても好感の持てる若者だ。 最高の奴で、面白いし、冗談にも積極的に参加する。彼は超大物スターで億万長者だけど、話す相手としては最高だ。問題は他の人たちにある。彼に畏敬の念を抱き、少し距離を置いているんだ。」
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「チームプレーヤー」をめぐる議論への対応
ロナウドはキャリアを通じて、特に晩年に守備への貢献が不足していると批判されてきた。しかしバット氏は、そのプレースタイルは献身不足ではなく、計算された必然だと主張する。彼はロナウドの方法を長年のライバルであるメッシと比較し、両者が体力をどう配分しているかに言及した。
「彼は常にピッチにいて、優れたチームプレーヤーだ。立ち止まっているように見えることもあるが、リオネル・メッシも同じだ。彼らは高いレベルと年齢に達し、走り回るのではなく、得点を狙うために体力を温存している」とバットは語る。 チームが苦戦すると彼は問題だと言われることもあるが、ボールを支配しているときは脅威になる。彼はそれを何度も証明してきた」
大舞台で批判を封じる
2026年W杯中、ロナウドの役割を巡る議論が再燃している。 ポルトガルがコンゴ民主共和国と1-1で引き分けた開幕戦後、多くの批評家は「ベンチに下げるべきだ」とロナウドを批判した。しかし41歳のストライカーは第2戦で2得点を挙げ、ウズベキスタンに5-0の勝利に貢献した。この活躍を受け、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、リオ・ファーディナンドはSNSでロナウドを熱烈に擁護した。
フェルディナンドは批判者に反論した。「クリスティアーノ！これこそ彼の真価だ。彼はすでに大会に名を刻んだ。1,000ゴールに迫る男を疑えるか？ 彼はポルトガル代表としてワールドカップ最多得点を挙げ、エウゼビオの記録を更新した。6大会で得点を奪った現存唯一の選手だ。彼が終わった、出場すべきではない、チームに悪影響だと語る者もいるが、あのような動きができるセンターフォワードは稀有だ。」
- AFP
勝者のメンタリティは今も健在だ
バットは、人々がロナウドの実力を疑うときこそ彼が真価を発揮するという見解に同意した。これは彼が10代でマンチェスターにやって来て以来、一貫して示してきた姿だ。「不本意な初戦から立ち直ると分かっていた。彼にもチーム全体にも一時的なスランプがあった」とバットは語った。「彼は常に予想を覆してきた。それは子供の頃から変わっていない」。
ポルトガル代表はグループステージ最終戦のコロンビア戦に集中している。コロンビアは勝ち点6で首位、ポルトガルは初戦引き分けで勝ち点4の2位。グループ1位通過には勝利が必須で、ロナウドは得点を重ねてチームを決勝トーナメントへ導くつもりだ。