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ニッキー・バットがベンジャミン・セスコの移籍は「あまりうまくいっていない」と指摘する中、マンチェスター・ユナイテッドに「獲得可能な」ビクター・オシメンの獲得を急ぐよう促す声が高まっている
バットはオシメンを「運命の人」と呼ぶ
マンチェスター・ユナイテッドが重要な夏の移籍市場に備える中、バット氏はビクター・オシメンこそがチームのパズルの欠けているピースだと考えている。
パディ・パワーのインタビューに応じた、1998-99シーズンの3冠達成メンバーは、元ナポリの選手をターゲットに据えた理由について次のように説明した。「彼こそが適任だと思う。トルコリーグの選手は獲得可能だと考えたいものだ。スカウトチームは最高の選手だけでなく、獲得可能な選手にも目を向けている。」
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ユナイテッドのフルパッケージ
マンチェスター・ユナイテッドがチャンピオンズリーグ出場権獲得に近づきつつある中、スカウト陣は4人の大型補強を計画していると報じられている。バット氏は、ガラタサライのこのストライカーが持つバランスの取れた能力を考慮すれば、彼が補強リストの最優先候補となるべきだと考えている。
彼は次のように付け加えた。「1億2000万ポンドもする選手なら、獲得できないのに時間を浪費しているようなものだ。彼はパワフルでスピードがあり、背後への走り込みもできる。身体も強く、ボールタッチも良く、様々なタイプのゴールを決められるし、空中戦も得意だ。」
セスコに関する懸念
バットがオシムヘンの獲得を推し進めている背景には、昨夏にRBライプツィヒからオールド・トラッフォードに加入したベンジャミン・セスコに対する懸念が高まっていることがある。このスロベニア人選手は年明け以降、時折その実力を垣間見せ、多くのゴールを挙げてはいるものの、バットは、ユナイテッドが、主要な大会ですぐに結果を出せる実績あるスター選手を獲得するのではなく、若く実績のないストライカーに過度なプレッシャーをかけていることで、過去の過ちを繰り返していると主張している。
「選手を獲得するのは難しい仕事だ。潜在能力のある選手を見つけられるかもしれないが、彼らがその状態を続け、結局うまくいかないこともある」とバットは警告した。
「セスコは期待通りの結果を出せていない。これはラスムス・ホイユンドの時と同じ過ちだ。若く実績のないストライカーに巨額の資金を投じ、過度な重圧を背負わせている。ここ数週間は数ゴールを決め、良いプレーも見せたが、大成功とは言えない。セスコは2、3年後には準備が整うかもしれないが、現時点ではまだだ。ましてやチャンピオンズリーグでは絶対に無理だ」
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次は何が待っているのでしょうか？
セスコはこれまでマンチェスター・ユナイテッドでプレミアリーグ26試合に出場し9得点を挙げているが、現在のマイケル・キャリック監督の下ではまだ定位置を確保できていない。代表戦中断明け、ホームでのリーズ戦に臨むレッドデビルズで、彼は再び存在感を示したいと考えている。 しかし、5月までにバットのように批判を完全に払拭できなければ、ユナイテッドは来シーズンからオシメンや他の世界クラスのストライカーを攻撃の軸として起用する可能性もある。