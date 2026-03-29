バットがオシムヘンの獲得を推し進めている背景には、昨夏にRBライプツィヒからオールド・トラッフォードに加入したベンジャミン・セスコに対する懸念が高まっていることがある。このスロベニア人選手は年明け以降、時折その実力を垣間見せ、多くのゴールを挙げてはいるものの、バットは、ユナイテッドが、主要な大会ですぐに結果を出せる実績あるスター選手を獲得するのではなく、若く実績のないストライカーに過度なプレッシャーをかけていることで、過去の過ちを繰り返していると主張している。

「選手を獲得するのは難しい仕事だ。潜在能力のある選手を見つけられるかもしれないが、彼らがその状態を続け、結局うまくいかないこともある」とバットは警告した。

「セスコは期待通りの結果を出せていない。これはラスムス・ホイユンドの時と同じ過ちだ。若く実績のないストライカーに巨額の資金を投じ、過度な重圧を背負わせている。ここ数週間は数ゴールを決め、良いプレーも見せたが、大成功とは言えない。セスコは2、3年後には準備が整うかもしれないが、現時点ではまだだ。ましてやチャンピオンズリーグでは絶対に無理だ」