当初、一部からは「バトゥリーナって誰だ？ 全然出場しないじゃないか……」と冷ややかな反応もあった。しかし実際には、セスク・ファブレガスが彼をスポットライトの当たらない場所に控えさせ、デビューさせる絶好のタイミングを待っていたのだ。ファブレガスは毎日の練習で彼の潜在能力を目の当たりにし、その資質を以前から熟知しており、デビューは時間の問題だと確信していた。 今日、ディナモ・ザグレブのユニフォームを着てクロアチアで皆を魅了したそのマルティン・バトゥリーナは、セリエAでも誰もが知る存在となった。つい最近までニコ・パズがチームを支配していたそのチームで、彼はリーグ戦の決定的な数ヶ月間にまさに主役の座を掴んだのだ。
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ニコ・パズに続くコモの新たな逸材、バトゥリーナの価値は？移籍市場での評価額と獲得を狙うクラブ
バトゥリーナの代償
コモは、次期チャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて好調を維持している。その原動力の一つとなっているのが、2003年生まれの攻撃的ミッドフィールダー、バトゥリーナのゴールとプレーだ。チューリッヒ生まれだがクロアチア国籍を持つ彼は、ファブレガスと共に、ディフェンスの前（ただし、より前方のポジションの方が明らかに得意だ）や「フェイク9」としての役割にも順応している。 今夏、ニコ・パズをレアル・マドリードへ復帰させる可能性が高いこの白青のクラブは、アーセナルをはじめとする欧州のトップクラブとの競争を制し、新たな逸材を世に送り出す準備を整えている。バトゥリーナの契約は2030年6月までで、現在の市場価値は約3000万ユーロと見られている。
バトゥリーナが欲しい人
昨年1月の移籍市場最終期間、リーズはコモに対し、ボーナスを含めて3000万ユーロ近くに達するオファーを提示したが、その返答はきっぱりとした「論外」だった。 シーズン半ばに、リーグ戦後半でも活躍が期待され、数ヶ月後にはさらに価値が高まる可能性のある選手を手放すつもりはなかったのだ。イタリア国内ではインテルがバトゥリーナに注目しており、過去にはトリノやフィオレンティーナからも接触があった。海外クラブではマンチェスター・ユナイテッドに加え、夏にすでにオファーを出していたアーセナルも関心を示しているが、その際は選手がコモを選択した。