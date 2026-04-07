ニコ・パズに続くコモの新たな逸材、バトゥリーナの価値は？移籍市場での評価額と獲得を狙うクラブ

当初、一部からは「バトゥリーナって誰だ？ 全然出場しないじゃないか……」と冷ややかな反応もあった。しかし実際には、セスク・ファブレガスが彼をスポットライトの当たらない場所に控えさせ、デビューさせる絶好のタイミングを待っていたのだ。ファブレガスは毎日の練習で彼の潜在能力を目の当たりにし、その資質を以前から熟知しており、デビューは時間の問題だと確信していた。 今日、ディナモ・ザグレブのユニフォームを着てクロアチアで皆を魅了したそのマルティン・バトゥリーナは、セリエAでも誰もが知る存在となった。つい最近までニコ・パズがチームを支配していたそのチームで、彼はリーグ戦の決定的な数ヶ月間にまさに主役の座を掴んだのだ。



