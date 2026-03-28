3月27日（土）から28日（日）にかけての夜、アルゼンチンはワールドカップに向けた親善試合としてモーリタニアと対戦した。ブエノスアイレスのアルベルト・ホセ・アルマンド・スタジアムで行われたこの試合は、リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチンが2-1で勝利した。セリエAから唯一先発メンバーに名を連ねたのは、コモの攻撃的ミッドフィールダー、ニコ・パスだった。彼は先発出場し、ゴールを決め、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。 2004年生まれのパズは、前半30分に2-0とするゴールを決め、エンツォ・フェルナンデスが先制したリードを2点差に広げた。
AFP
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ニコ・パズがアルゼンチン代表で初ゴールを記録。メッシが見守る中でのフリーキックだった。モーリタニア戦は2-1で勝利し、エンツォ・フェルナンデスも得点を挙げた。
ニコ・パスのゴール
ニコ・パスにとって、これはアルゼンチン代表での初ゴールとなった。中盤から放ったフリーキックは、壁の隙間を突いて、ゴールキーパーの反対側のポストへ左足で低く蹴り込まれた。ベンチにいたレオ・メッシがその光景を目の当たりにしていたが、彼は後半開始早々、まさにこのコモ所属の選手の交代要員としてピッチに立つことになっていた。 そのフリーキックを蹴る候補にはエンツォ・フェルナンデスやチアゴ・アルマダも名を連ねており、3人はどのように蹴るかを話し合うために短い打ち合わせを行ったが、最終的にニコ・パスがゴールを決めた。
ピッチに立つもう一人のセリエA選手
この試合では、イタリア国内リーグ所属の選手は他に誰も出場しなかった。ベンチにはコモ所属のMFマッシモ・ペローネもいたが、90分間ずっと出場機会はなかった。 一方、モーリタニアの先発メンバーでは、4-4-2のフォーメーションの中盤にレッチェのMFウマル・ンゴムが起用され、試合終了10分余り前に交代した。アルゼンチンの次の試合は、3月31日（火）から4月1日（水）にかけての深夜1時15分に予定されているザンビアとの親善試合となる。