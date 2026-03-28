ニコ・パズがアルゼンチン代表で初ゴールを記録。メッシが見守る中でのフリーキックだった。モーリタニア戦は2-1で勝利し、エンツォ・フェルナンデスも得点を挙げた。

ニコ・パスにとって、これはアルゼンチン代表での初ゴールとなった。中盤から放った左足の低いフリーキックは、壁の隙間を突いてゴールキーパーの反対側のポストに突き刺さった。ベンチにいたレオ・メッシがその光景を見守っていたが、彼は後半開始早々、このコモ所属の選手の代役としてピッチに立つことになっていた。 そのフリーキックを蹴る候補にはエンツォ・フェルナンデスやチアゴ・アルマダも名を連ねており、3人はどのように蹴るかを話し合うために短い打ち合わせを行ったが、最終的にニコ・パスがゴールを決めた。















