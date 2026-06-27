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ニコ・パスは残留決定！ レアル・マドリードが提示した6000万ユーロのオファーにコモが合意。ラ・リーガの強豪は契約にさらに高額な買い戻し条項を追加した。
コモがパズの将来を確かなものにする
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、コモはレアルからパズを6000万ユーロで買い戻すことで合意した。 イタリアクラブは、期限前にスペイン巨人が割安な買い戻しオプションを行使するのを防ぐため、迅速に動いた。この破格の投資により、高く評価されるアルゼンチン人MFは少なくとももう1年コモに残り、クラブ初となるCLへ挑むチームの中核を担う。
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タリスマンがプロジェクトへの参画を決定
21歳のパズは、過去2シーズン、コモにとって欠かせない存在だった。 昨季はセリエAで12得点を挙げ、クラブのチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。レアル・マドリードは来季の補強として契約条項を発動すると見込まれていた。インテルも今夏、高額な移籍金を支払って獲得に興味を示したが、コモが素早く対応し、当面はセスク・ファブレガス監督の下に残ることが決まった。
マドリードが将来的な支配権を維持
複雑な交渉の結果、2年前にアカデミー出身の同選手を600万ユーロでイタリアに迎え入れた当初の契約を見直すことになった。 当初契約では、レアル・マドリードは50％の転売手数料と3年間の段階的買い戻し条項を保持し、来週火曜に2回目1,000万ユーロの支払期限が迫っていた。新監督ジョゼ・モウリーニョのプロジェクト資金を急ぐマドリードは、この優位性を活用。4年間年賦の6,000万ユーロ新パッケージと、来夏向けの8,000万ユーロに改定した買い戻しオプションを設定した。
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チャンピオンズリーグの試練が待ち受ける
コモは多戦線を戦うために競争力のあるチーム作りを続ける一方、巨額の投資と「ファイナンシャル・フェア・プレイ（FFP）」規制のバランスを取らなければならない。チームの柱である逸材を引き留めたことは、スタディオ・シニガリアで初めて臨む欧州の舞台を控えるクラブと熱狂的なサポーターにとって大きな心理的後押しとなる。注目は今夏の移籍市場へ。クラブ首脳陣はファブレガスが率いる豪華な中盤陣を補完するため、守備陣の補強を図る見込みだ。