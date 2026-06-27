ニコ・パスは残留決定！ レアル・マドリードが提示した6000万ユーロのオファーにコモが合意。ラ・リーガの強豪は契約にさらに高額な買い戻し条項を追加した。

複雑な交渉の結果、2年前にアカデミー出身の同選手を600万ユーロでイタリアに迎え入れた当初の契約を見直すことになった。 当初契約では、レアル・マドリードは50％の転売手数料と3年間の段階的買い戻し条項を保持し、来週火曜に2回目1,000万ユーロの支払期限が迫っていた。新監督ジョゼ・モウリーニョのプロジェクト資金を急ぐマドリードは、この優位性を活用。4年間年賦の6,000万ユーロ新パッケージと、来夏向けの8,000万ユーロに改定した買い戻しオプションを設定した。