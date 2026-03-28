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ニコ・パスはレアル・マドリードのオファーを断るのか？スペインの強豪が900万ユーロという破格の移籍金で獲得を狙う中、コモの首脳はスター選手の残留を説得できると自信を示している
セリエAで話題をさらっている選手が、移籍争いを巻き起こしている
イタリアにおけるパスの台頭は、まさに彗星のごときものだった。セスク・ファブレガスの指導の下、このアルゼンチン代表選手は33試合で11ゴール6アシストを記録し、コモをセリエAの順位表で4位に押し上げた。わずか21歳にして、彼の市場価値は推定6500万ユーロまで急騰し、その技術力と創造的なプレーに注目した欧州のトップクラブから関心を集めている。
関心が高まる中、コモは欧州カップ戦出場権獲得への挑戦を重要な交渉材料として、パスの残留を目指している。レアル・マドリードは2028年まで彼の権利の50％を保有しているが、コモの好調な戦績が、チームの象徴的存在である彼を古巣から引き留める助けとなるかもしれない。
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レアル・マドリードが獲得した、900万ユーロという破格の掘り出し物
レアル・マドリードは、パスの将来に関して極めて有利な立場にある。2024年8月、パスはセリエAに昇格したばかりのコモと4年契約を結び、報道によると移籍金は600万ユーロだったが、スペインの巨人は900万ユーロという低額な買い戻し条項を巧みに盛り込んでいた。 現在の彼の市場価値がその約7倍であることを踏まえると、アルヴァロ・アルベロア率いるチームに組み込むにせよ、巨額の利益を得て売却するにせよ、この条項を行使することはフロレンティーノ・ペレス会長にとって形式的な手続きに過ぎないと見られている。
パズは2016年にレアル・マドリードの「ラ・ファブリカ」に入団し、2022年1月にカスティージャでトップチームデビューを果たした。その後、2023年11月のブラガ戦でトップチームおよびチャンピオンズリーグデビューを飾り、最終的にレアル・マドリードで8試合に出場し、1ゴールを記録した。
コモ会長、パズからの冷遇にも楽観的な姿勢を崩さない
コモのスポーツディレクター、カルラルベルト・ルディ氏はこの状況について言及し、ジュゼッペ・シニガリア・スタジアムの環境が、このミッドフィールダーを満足させるのに十分であると自信を示した。ラジオ・ラジオ・テレビのインタビューで、ルディ氏は次のように語った。「ニコ・パスはここで幸せだ。欧州カップ戦への出場可能性が、彼に残留を決意させるかもしれない。」
ルディ氏は、状況が維持不可能な状態になるまでは、強豪クラブからの関心に屈することはないと断固として主張している。「彼が残留する可能性はある。ここは若手選手にとって理想的な環境だ。温かく迎え入れられ、野心があり、成長に焦点を当てている」とルディ氏は付け加えた。「遅かれ早かれ誰かが去る時が来るだろうが、現時点ではそのような気配はない。我々が彼に提供できるものを考えれば、現時点で彼が去ることを心配していない」
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ファブレガス効果と欧州制覇への夢
パズとファブレガス監督の関係は、この成功物語の原動力となってきました。ルディはクラブ内の調和を強調し、次のように述べています。「セスクの野心とクラブの目標は完全に一致しています。私たちは彼が最大限の力を発揮できるよう、ますます多くのリソースを提供しています。我々のコントロールの及ばない事態が起きない限り、私たちは共に前進し続けます」。コモは、この安定性がマドリードでの復活という名声に勝るものになると期待しています。