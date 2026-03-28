ニコ・パスはレアル・マドリードのオファーを断るのか？スペインの強豪が900万ユーロという破格の移籍金で獲得を狙う中、コモの首脳はスター選手の残留を説得できると自信を示している

イタリアにおけるパスの台頭は、まさに彗星のごときものだった。セスク・ファブレガスの指導の下、このアルゼンチン代表選手は33試合で11ゴール6アシストを記録し、コモをセリエAの順位表で4位に押し上げた。わずか21歳にして、彼の市場価値は推定6500万ユーロまで急騰し、その技術力と創造的なプレーに注目した欧州のトップクラブから関心を集めている。

関心が高まる中、コモは欧州カップ戦出場権獲得への挑戦を重要な交渉材料として、パスの残留を目指している。レアル・マドリードは2028年まで彼の権利の50％を保有しているが、コモの好調な戦績が、チームの象徴的存在である彼を古巣から引き留める助けとなるかもしれない。