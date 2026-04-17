イタリアでの活躍が話題になっても、21歳の彼は移籍噂を否定し、100％コモに集中していると強調した。

『スポルト・メディアセット』の取材には「インテルとは一切関係がない」と明言した。将来やベルナベウ復帰の可能性を問われると「今は100％コモに集中している。シーズンがここまでうまくいくとは思っていなかった」と語った。 今は全力でプレーし、その後に未来を考える」

インテルは現時点では視野に入っていないが、レアル・マドリードは育成選手である彼の成長を注視している。報道によると、レアル・マドリードは買い戻し条項を保持しており、イタリアでの活躍が続くなら今夏の復帰も現実味を帯びる。