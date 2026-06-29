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ニコ・パスの残留が確定。レアル・マドリードはアルゼンチン人スターの買い戻しオプションを保持。
2026-27年シーズンの正式合意が成立
マドリードとコモは、パズが2026-27シーズンもコモに残留することで合意した。これによりパズはイタリアでのキャリアを続ける。21歳のパズはコモの中盤の要で、両クラブとも彼が慣れた環境で成長を続けることを望んでいた。
マドリードは正式に合意を発表し、残留希望が選手自身からあったと説明した。この継続は、若きエース擁するコモの最近の成功をさらに後押しするだろう。
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マドリードは将来の利益を守る
この合意により、パスはセリエAで成長を続けられる一方、レアル・マドリードはアルゼンチン代表としての長期的な利益を守る。契約には、クラブが彼をスペインに呼び戻したい場合、首脳陣が今後の進路を決定できる条項がある。
公式発表では「本契約は選手本人の希望により締結され、レアル・マドリードは2027-2028シーズンにニコ・パスの競技活動に関する権利を買い戻す一方的なオプションを保持する」と説明されている。この買い戻し条項は、クラブがパスを今後もトップチーム戦力と位置づけていることを示している。
イタリアでの圧倒的な個人としての活躍
イタリア半島にやって来て以来、パズは期待を大きく上回り、アカデミー出身の若手からセリエAを席巻する選手に成長した。彼の記録はエリート級で、攻撃の切り替えや最終ラインでの創造性において重要な役割を果たしている。
セリエAとコッパ・イタリア通算75試合で19ゴール17アシストを記録。決定力と創造性を兼備する彼は、リーグ屈指の攻撃的MFとしてコモの戦術に不可欠だ。
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ファブレガス、パズ残留争いに勝利
パズは、最終節でチャンピオンズリーグ出場権を獲得したコモで重要な役割を果たした。このためファブレガスは、インテル・ミラノの猛烈な獲得アプローチにもかかわらず、この若きアルゼンチン人スターの残留に強い決意を示している。
この強硬な姿勢は、ファブレガス監督が長年抱いてきたパズへの賞賛を反映している。ファブレガス自身も以前、「彼は私たちの成長に欠かせない選手。私たちも彼も、互いに成長した」と語っている。