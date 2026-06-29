ニコ・パスの残留が確定。レアル・マドリードはアルゼンチン人スターの買い戻しオプションを保持。

マドリードとコモは、パズが2026-27シーズンもコモに残留することで合意した。これによりパズはイタリアでのキャリアを続ける。21歳のパズはコモの中盤の要で、両クラブとも彼が慣れた環境で成長を続けることを望んでいた。

マドリードは正式に合意を発表し、残留希望が選手自身からあったと説明した。この継続は、若きエース擁するコモの最近の成功をさらに後押しするだろう。











