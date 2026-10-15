期待は失望に変わった。だが、大騒ぎする必要はない。セスク・ファブレガス監督によれば、昨日ロッテルダムで行われたフェイエノールト戦での大敗は、コモの成長過程の一段階として捉えるべきものだ。試合後、スペイン人指揮官は「我々にとって欧州で戦うのは初めてで、今も学び続けている」と語り、試合結果と90分間に下したいくつかの判断について責任を認めた。いずれにせよ、オランダでの敗戦は、セリエA直近2試合で1敗1分のコモが本調子を欠いていること、そして何より、チームの最も輝くスターであるニコ・パスが精彩を欠いていることを裏付けた。パスは、負傷したモイーズ・ケアンとタソス・ドゥビカスの不在を補うため、当初は偽9番として起用された。ドゥビカスは後半にベンチから投入され、終盤にゴールを決めている。
ニコ・パスの不振を探る。このままではコモにとってプラスの存在になれない
ニコ・パス、精彩を欠く
アルゼンチン人のパスが機能すれば、チーム全体が恩恵を受ける。そうでなければ、攻撃の組み立てははるかに停滞し、ぎこちなくなる。この試合、味方がパス回しに苦戦するなか、パスは組み立てに加わるためにたびたび低い位置まで下がり、マルティン・バトゥリナに攻撃の中心を担わせた。しかし、その分ゴールから遠ざかり、相手陣のアタッキングサードでの影響力を失った。危険なシュートはわずか1本で、GKチャーク・エルンストにしっかりと防がれ、ボールロストは13回を数えた。こうした低調な数字に加え、ニコ・パスのリーグ戦での成績も振るわない。2004年生まれのパスは、ここまで出場した6試合でわずか1得点。得点を挙げたのは、去る9月4日のジェノア戦だけだ。それ以降は得点が止まり、続くパルマ戦の勝利で記録した1アシストにとどまっている。
コモでは苦戦、アルゼンチン代表では絶好調
期待外れの成績だ。特に、2025年の同時期にニコ・パスが記録した3ゴール、3アシストと比べると見劣りする。元レアル・マドリーのパスにとって、ワールドカップの疲労に加え、コモへの合流が8月中旬となり、夏の準備期間の大半を欠いたことが響いているのは確かだ。しかし、10月初旬に代表として出場した3試合では、ボリビア、ブルキナファソ、そしてリオネル・メッシのアルゼンチン代表での別れの試合で対戦したベナンからゴールを奪い、輝きを放った。この活躍を受け、母国では、39歳でバロンドールを8度受賞したメッシの後継者にニコを推す声さえ多く上がっている。
6000万の投資
一方のコモは、夏に6000万を投じてレアル・マドリードから完全移籍で獲得したことが示すように、パスに全幅の信頼を寄せている。ファブレガス監督も記者会見で「浮き沈みのある時期だが、心配はしていない」と擁護した。ただ、昨季は必要と判断すれば先発から外し、さらなる刺激と意欲を与えることもためらわなかった。日曜日にはフィレンツェへの遠征が控える。パスにとって、対戦相手は良い記憶を呼び起こす存在だ。2025年9月21日に「フランキ」で対戦した際、パスは相手にとって止めようがなく、コモの勝利を決定づけた。ファブレガス監督は、あの時のパスを再び見たいと願っている。自由に動き回りながら最前線のFWを支え、ライン間で相手に致命的な脅威を与える姿を。
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