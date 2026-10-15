期待は失望に変わった。だが、大騒ぎする必要はない。セスク・ファブレガス監督によれば、昨日ロッテルダムで行われたフェイエノールト戦での大敗は、コモの成長過程の一段階として捉えるべきものだ。試合後、スペイン人指揮官は「我々にとって欧州で戦うのは初めてで、今も学び続けている」と語り、試合結果と90分間に下したいくつかの判断について責任を認めた。いずれにせよ、オランダでの敗戦は、セリエA直近2試合で1敗1分のコモが本調子を欠いていること、そして何より、チームの最も輝くスターであるニコ・パスが精彩を欠いていることを裏付けた。パスは、負傷したモイーズ・ケアンとタソス・ドゥビカスの不在を補うため、当初は偽9番として起用された。ドゥビカスは後半にベンチから投入され、終盤にゴールを決めている。