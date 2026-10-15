期待から一転、失望へ。だが、悲観する必要はない。セスク・ファブレガス監督によれば、昨日ロッテルダムでフェイエノールトに喫した惨敗も、コモの成長過程における一歩として捉えるべきだという。「我々にとって欧州で戦うのは初めてで、今も学び続けている」。スペイン人指揮官は試合後、結果と90分間に下したいくつかの判断について責任を負った。いずれにせよ、オランダでの敗戦は、コモが調子を落としている現状を浮き彫りにした。セリエAでは直近2試合で1分け1敗。そして何より、チーム最大のスターであるニコ・パスも本調子ではない。パスは、負傷中のモイーズ・キーンとタソス・ドゥビカスが先発できないなか、当初は偽9番として起用された。ドゥビカスは後半にベンチから出場し、終盤にゴールを決めている。
ニコ・パスの不振に迫る。このままではコモにとってプラスにならない
ニコ・パス、精彩を欠く
アルゼンチン人のパスが機能すれば、チーム全体に好影響が及ぶ。逆に、そうでなければ攻撃の組み立ては滞り、ぎこちなくなる。この試合でパスは、味方がパス回しに苦しんでいたこともあり、攻撃の組み立てに加わるために度々位置を下げ、マルティン・バトゥリナに主な攻撃の起点となる役割を任せた。しかし、その分ゴールから遠ざかり、相手陣の攻撃的なエリアでの効果が薄れた。危険なシュートは1本だけで、GKチャルク・エルンストにしっかりと防がれた。ボールロストは13回。こうした芳しくない数字は、ニコ・パスのリーグ戦での成績にも重なる。2004年生まれのパスは、ここまで出場した6試合でわずか1得点。得点したのは、9月4日のジェノア戦だけだ。それ以降は得点が止まり、続くパルマとの勝利した試合で記録した1アシストにとどまっている。
コモでは苦戦、アルゼンチン代表では躍動
期待外れの成績だ。2025年の同時期にニコ・パスが残した3得点3アシストと比べれば、なおさらそう言える。元レアル・マドリーのパスは、ワールドカップの疲労に加え、コモへの合流が8月中旬となり、夏の準備期間の大半を欠いた影響を受けているのは確かだ。一方で、ニコが10月初旬、アルゼンチン代表として臨んだ3試合で輝きを放ち、ボリビア、ブルキナファソ、ベナンからゴールを奪ったのも事実だ。その中には、リオネル・メッシのアルゼンチン代表での別れの試合もあった。こうした活躍を受け、母国では、39歳でバロンドールを8度受賞したメッシの後継者にニコを指名する声まで多く上がっている。
6000万ユーロの投資
一方、コモはパスに全幅の信頼を寄せている。夏に6000万を投じてレアルから完全移籍で獲得したことが、その証しだ。ファブレガス監督は会見で「調子に波がある時期もあるが、心配はしていない」と擁護した。ただ、前シーズンには必要と判断すればパスを先発から外し、さらなる刺激と意欲を与えることもためらわなかった。日曜日にはフィレンツェへの遠征が控える。対戦相手はパスにとって良い記憶を呼び起こす存在だ。2025年9月21日、パスは「フランキ」で相手が抑えきれないプレーを見せ、コモの勝利を決定づけた。ファブレガス監督は、あのときのパスの姿を再び見たいと願っている。ライン間で相手にとって致命的な働きを見せ、自由に動き回りながら最前線のストライカーを支える姿だ。
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