アルゼンチン人のパスが機能すれば、チーム全体に好影響が及ぶ。逆に、そうでなければ攻撃の組み立ては滞り、ぎこちなくなる。この試合でパスは、味方がパス回しに苦しんでいたこともあり、攻撃の組み立てに加わるために度々位置を下げ、マルティン・バトゥリナに主な攻撃の起点となる役割を任せた。しかし、その分ゴールから遠ざかり、相手陣の攻撃的なエリアでの効果が薄れた。危険なシュートは1本だけで、GKチャルク・エルンストにしっかりと防がれた。ボールロストは13回。こうした芳しくない数字は、ニコ・パスのリーグ戦での成績にも重なる。2004年生まれのパスは、ここまで出場した6試合でわずか1得点。得点したのは、9月4日のジェノア戦だけだ。それ以降は得点が止まり、続くパルマとの勝利した試合で記録した1アシストにとどまっている。