『Sport Bild』によると、ニコ・シュロッターベックが今夏ボルシア・ドルトムントを退団する可能性はまだ残っている。彼は契約更新時に、わずか3クラブのみが発動できる買取り条項を盛り込んだからだ。
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ニコ・シュロッターベックは、新契約の特約により来夏移籍できる。
スカイ・スポーツによると、バイエルン・ミュンヘンもこの26歳DFに興味を示しているが、今夏に契約解除条項を行使できるクラブではないという。
シュロッターベックは先週金曜、2031年半ばまでの4年契約延長に合意。同時に、米加墨開催のW杯後に発動できる買取り条項を盛り込んだ。
この条項が適用されるのはリヴァプール、レアル・マドリード、および未公表の1クラブのみ。リヴァプールとレアル・マドリードは今夏、守備補強が急務だ。アンフィールドではイブラヒマ・コナテが契約延長交渉中で、ヴァージル・ファン・ダイクの去就も不透明。 レアル・マドリードでもアントニオ・リュディガーとダヴィド・アラバが契約最終年であり、エデル・ミリタオの怪我歴も不安要因だ。
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『Sport Bild』によると、シュロッターベックの買い取り条項は7月中旬までしか有効ではない。この条項を行使するクラブはそれまでに決断しなければならない。 一方『ルール・ナッハリヒテン』は8月末まで有効と伝え、移籍金は5000～6000万ユーロと報じている。もし7月中旬が期限なら、ドルトムントは後継確保の時間が限られる。
シュロッターベックはフライブルクから加入後、ディ・シュヴァルツゲルベンで156試合に出場し、10ゴール18アシストを記録している。 今季も32試合に出場し4得点を挙げ、守備の要として2位をほぼ確定させた。 ドルトムントは64ポイントをマーク。首位のバイエルン（76ポイント）とは離れているが、3位シュトゥットガルトに8ポイント差をつけている。