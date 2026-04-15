ニコ・シュロッターベックは、新契約の特約により来夏移籍できる。

スカイ・スポーツによると、バイエルン・ミュンヘンもこの26歳DFに興味を示しているが、今夏に契約解除条項を行使できるクラブではないという。

シュロッターベックは先週金曜、2031年半ばまでの4年契約延長に合意。同時に、米加墨開催のW杯後に発動できる買取り条項を盛り込んだ。

この条項が適用されるのはリヴァプール、レアル・マドリード、および未公表の1クラブのみ。リヴァプールとレアル・マドリードは今夏、守備補強が急務だ。アンフィールドではイブラヒマ・コナテが契約延長交渉中で、ヴァージル・ファン・ダイクの去就も不透明。 レアル・マドリードでもアントニオ・リュディガーとダヴィド・アラバが契約最終年であり、エデル・ミリタオの怪我歴も不安要因だ。