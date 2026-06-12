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ニコ・シュロッターベックはレアル・マドリードの関心に反応。ジョゼ・モウリーニョ監督はドルトムントCBの特別条項発動を熱望。
マドリードがドルトムントのスター選手に注目
モウリーニョ監督は、シュロッターベックのドルトムント契約に定められた移籍条項（5000万～6000万ユーロ）の発動を強く希望している。スカイ・スポーツと『SPORT BILD』によると、マドリードはすでに代理人と接触し、夏の移籍へ準備を進めている。この条項が適用されるのは3クラブのみで、リヴァプールとレアル・マドリードが該当する。
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シュロッターベック氏は国際的な視点の重要性を訴えている
ワールドカップ初戦を前に、米国でのドイツ代表合宿地で語ったシュロッターベックは、メディアで広がる移籍報道について言及した。スペインの強豪クラブへの移籍噂を認めつつも、26歳の彼は、今はナーゲルスマン監督率いる代表チームに集中すると強調した。
「もちろん噂は耳にしますが、数週間前に言ったように、今はワールドカップ、特に初戦に集中しています。カタール大会で開幕戦の重要性を痛感しました。だから、噂は頭になく、目の前の試合だけに集中しています」と語った。
マテウスが物議を醸す条項を擁護
契約に解除条項が盛り込まれ、ドルトムントの一部サポーターから反発が出た。しかしドイツサッカー界のレジェンド、ロタール・マテウスは、この合意を双方の利益にかなった妥協と擁護した。
マテウスは、バイエルンなど国内ライバルからの関心を踏まえると、この契約延長はドルトムントの財政を守りながら選手の野心も尊重すると強調した。彼は「彼にとって重要なのは、常に次のステップへ進むことだった。
一方でドルトムントへの献身も示している。だがレアル・マドリードのようなクラブからオファーが来たら、小さな扉くらいは開けておきたい」
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初期試験が将来を左右する
シュロッターベックは日曜、ヒューストンでのドイツ代表初戦キュラソー戦にヨナタン・ターと先発し、早々に試練に直面する。大会で好パフォーマンスを示せば、夏にレアル・マドリードとリヴァプールが獲得競争を激化させるだろう。
ドルトムントは、来季の国内リーグ戦を見据え、このスターDFへのオファーに備えると同時に、守備陣の補強候補をスカウトする必要がある。