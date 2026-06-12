ニコ・シュロッターベックはレアル・マドリードの関心に反応。ジョゼ・モウリーニョ監督はドルトムントCBの特別条項発動を熱望。

ワールドカップ初戦を前に、米国でのドイツ代表合宿地で語ったシュロッターベックは、メディアで広がる移籍報道について言及した。スペインの強豪クラブへの移籍噂を認めつつも、26歳の彼は、今はナーゲルスマン監督率いる代表チームに集中すると強調した。

「もちろん噂は耳にしますが、数週間前に言ったように、今はワールドカップ、特に初戦に集中しています。カタール大会で開幕戦の重要性を痛感しました。だから、噂は頭になく、目の前の試合だけに集中しています」と語った。