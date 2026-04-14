Getty Images
翻訳者：
ニコ・シュロッターベックの「ドリームクラブ」条項がドルトムントに有利に働き、ドイツ代表レジェンドは彼のレアル・マドリード移籍を後押ししている。
マテウスがシュロッターベックの契約条項を支持
契約延長したシュロッターベックに「夢のクラブ」へ移籍できる特別条項が設定され、話題になっている。 この条項をめぐり、サポーターの意見は二分。一部は彼の長期的なクラブへの忠誠を疑問視している。だがドイツサッカーのレジェンド、マテウスは「妥当な妥協」と評価。この契約は、彼のトップレベルでの野心を認めつつ、ドルトムントが主力DFを当面留める手段になると説明した。
- Getty Images
マテウスは、野心を持つことが不忠ではないと主張している。
スカイ・ドイツの取材にマテウスは、シュロッターベックは将来の可能性を残したいだけだと語った。トップ選手なら欧州ビッグクラブのオファーに注目するのは当然で、そんな条項は今の契約では珍しくないとも指摘した。
「彼にとって常に重要なのは次のステップへ進むことであり、同時にボルシア・ドルトムントへの献身も示している。だがレアル・マドリードからオファーが来たら、小さな隙間くらいは扉を開けておきたいと思うものだ。
ファンが「彼はもう献身していない」と言っても、それは事実ではない。 彼の心はドルトムントにある。それでも扉は開けておきたいのだ。W杯で活躍しドイツ代表としても成果を挙げた今、より良いオファーを待つのは当然だ。これはウパメカノやムシアラなど、どの選手にも当てはまる。時期の差だけだ。 選択肢があるなら、例えばレアル・マドリードでプレーする機会を掴むことも許されるべきだ。それは夢が叶う瞬間であり、ドルトムントでの成功を超えるものになるかもしれない」と語った。
ドルトムントは今後の移籍で利益を得られる可能性がある。
マテウスは、この条項でドルトムントの交渉力が上がったと指摘する。シュロッターベックは2031年まで契約を結んでいるため、大手クラブが獲得を狙えば、BVBは大きなカードを切れる。
「ドルトムントは2027年まで契約が残るため、2026年に移籍すれば移籍金を得られる。2027年ならフリーで移籍されるリスクがある分、クラブには交渉の余地がある」とマテウスは説明した。 「契約が残り1年なら3000～3500万ユーロだった移籍金が、今回は6000万ユーロほどになる。CLとDFBポカールでの早期敗退で失った約2500～3000万ユーロを補える」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
シュロッターベックは現在もドルトムント守備の要だ。BVBは29試合で64ポイントを獲得し、ブンデスリーガ2位。首位バイエルンとは12ポイント差。次は土曜にホッフェンハイムと対戦する。