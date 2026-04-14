ニコ・シュロッターベックの「ドリームクラブ」条項がドルトムントに有利に働き、ドイツ代表レジェンドは彼のレアル・マドリード移籍を後押ししている。

スカイ・ドイツの取材にマテウスは、シュロッターベックは将来の可能性を残したいだけだと語った。トップ選手なら欧州ビッグクラブのオファーに注目するのは当然で、そんな条項は今の契約では珍しくないとも指摘した。

「彼にとって常に重要なのは次のステップへ進むことであり、同時にボルシア・ドルトムントへの献身も示している。だがレアル・マドリードからオファーが来たら、小さな隙間くらいは扉を開けておきたいと思うものだ。

ファンが「彼はもう献身していない」と言っても、それは事実ではない。 彼の心はドルトムントにある。それでも扉は開けておきたいのだ。W杯で活躍しドイツ代表としても成果を挙げた今、より良いオファーを待つのは当然だ。これはウパメカノやムシアラなど、どの選手にも当てはまる。時期の差だけだ。 選択肢があるなら、例えばレアル・マドリードでプレーする機会を掴むことも許されるべきだ。それは夢が叶う瞬間であり、ドルトムントでの成功を超えるものになるかもしれない」と語った。