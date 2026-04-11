問題は先送りされただけだ。新契約には5000万～6000万ユーロの違約金条項があり、ワールドカップ後でもビッグクラブへ移籍できる。

移籍先候補にはリヴァプール、バルセロナ、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、PSG、レアル・マドリードなどが挙げられる。 『ビルト』紙は当初、バイエルン・ミュンヘンも対象と報じたが、後に「国際的なビッグクラブのみ」と訂正。国内移籍のハードルは高い。

DAZNが移籍条項の有無を尋ねた際、ドルトムントの新スポーツディレクター、オーレ・ブック氏は「コメントしない」と拒否。

なお、シュロッターベックはドルトムントで最高年俸選手となった。 『キッカー』誌によると、彼の年俸は1000万ユーロ＋ボーナス。今夏フリーで退団するズーレの後継者とされ、長期残留ならカンからキャプテンマークを継ぐ可能性もある。ドルトムントは32歳のカンと、前十字靭帯断裂にもかかわらず1年契約延長した。