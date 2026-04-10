シュロッターベックは5年間の契約延長を簡単に決めたわけではない。他のクラブからも関心があったが、ドルトムントのプロジェクトが自分の力を最大限に発揮し、熱狂的なサポーターにタイトルをもたらす最適環境だと確信した。

交渉について彼は「BVBで契約を延長できて本当に嬉しい。重要な決断なので意識的に時間をかけて検討した」と語る。

さらに彼はこう付け加えた。「常に建設的な話し合いができたが、それでも私にとっては1、2週間で決着がつくようなプロセスではなかった。クラブの責任者たちは素晴らしい計画を提示してくれたし、このクラブに何があるかも分かっている。私の目標は、ドルトムントと共にタイトルを勝ち取ることだ」