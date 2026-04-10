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ニコ・シュロッターベックがボルシア・ドルトムントと長期契約延長。レアル・マドリードの補強計画に打撃。
退任説に終止符を打つ
この発表で、26歳選手の去就を巡る長期にわたる不透明感が解消された。契約交渉の長期化でBVB首脳陣は苦境に立たされ、レアル・マドリードやバイエルン・ミュンヘンが関心を示す中、ファンは夏の移籍を懸念していた。しかし2031年までの契約延長により、シュロッターベックは噂を完全に否定した。
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シュロッターベック地区の拡張が鍵とみなされている
クラブ本部で会見したカーステン・クラーマーCEOは、ニコ・シュロッターベックとの契約延長について「選手としても人間としても欠かせない存在だ。クラブが彼に提供するもの、そして私たちが築き上げているものを彼は理解し、高く評価している」と強調した。 来年満了予定だった契約を前倒しで延長でき、我々も大変喜ばしく思っています。」
防衛の中核を担うリーダー
シュロッターベックは2022年にフライブルクから加入以来、ドルトムントに欠かせない存在だ。公式戦155試合で10ゴール18アシストを記録し、ドイツ代表でも25試合に出場。左利きのセンターバックとして欧州屈指の守備力を示す。
スポーツディレクターのラース・リッケンは、シーズン終盤を前に契約延長がまとまったことに安堵した。リッケンは「我々の目標は達成された。ニコはBVBでも代表でもリーダーだ。重傷からこれほど早くトップに戻ったことは、彼の意志と実力の証しだ」と語った。
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ドルトムント・プロジェクトへの取り組み
シュロッターベックは5年間の契約延長を簡単に決めたわけではない。他のクラブからも関心があったが、ドルトムントのプロジェクトが自分の力を最大限に発揮し、熱狂的なサポーターにタイトルをもたらす最適環境だと確信した。
交渉について彼は「BVBで契約を延長できて本当に嬉しい。重要な決断なので意識的に時間をかけて検討した」と語る。
さらに彼はこう付け加えた。「常に建設的な話し合いができたが、それでも私にとっては1、2週間で決着がつくようなプロセスではなかった。クラブの責任者たちは素晴らしい計画を提示してくれたし、このクラブに何があるかも分かっている。私の目標は、ドルトムントと共にタイトルを勝ち取ることだ」