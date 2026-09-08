コバチは、アントンのたゆまぬ献身性と決して諦めない姿勢が、ドルトムントの若手選手たちにとって従うべき理想的な手本になると考えている。火曜日の欧州初戦を前に語った指揮官は、このDFの影響力をこう称賛した。「彼は自らの行動で示す人間であり、決して諦めない人物だ。そして、それこそが必要なものだ。特に若い選手たちの模範となるためにはね。彼はすでに昨季、腕章がなくても精神的なキャプテンだった。彼の存在が、ほかの選手たちを引っ張っていくからだ」