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ニコ・コバチ、ボルシア・ドルトムントで基準を示す代行主将ヴァルデマール・アントンを称賛
DFがキャプテン役を担う
センターバックのアントンは、火曜日にジグナル・イドゥナ・パルクで行われるチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦、ビジャレアル戦でも再びドルトムントの主将を務める見通しだ。30歳のアントンは、クラブ主将であるジャンの前十字靱帯（ACL）負傷を受け、今季の全公式戦でキャプテンマークを巻いている。コバチは、ロッカールームでの絶大な影響力を踏まえれば、このDFに腕章を託すのは何の迷いもない決断だったと明かした。
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コバチ監督、リーダーシップの資質を称賛
コバチは、アントンのたゆまぬ献身性と決して諦めない姿勢が、ドルトムントの若手選手たちにとって従うべき理想的な手本になると考えている。火曜日の欧州初戦を前に語った指揮官は、このDFの影響力をこう称賛した。「彼は自らの行動で示す人間であり、決して諦めない人物だ。そして、それこそが必要なものだ。特に若い選手たちの模範となるためにはね。彼はすでに昨季、腕章がなくても精神的なキャプテンだった。彼の存在が、ほかの選手たちを引っ張っていくからだ」
アントン、欧州の夜を楽しむ
アントンは、チーム全体が欧州の舞台で存在感を示すことに強い意欲を持っており、ホームのサポーターの前で勝ち点3獲得を目指していると強調した。スペイン勢との対戦を前にしたチームの高揚感について振り返り、アントンは「期待は非常に大きい。チャンピオンズリーグのホームゲームは、すべての選手にとって特別なものだ。昨季のことはもう過去のこと。今は前に進み、明日最初の一歩を踏み出さなければならない」と語った。
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ドイツの強豪が勢いの継続を狙う
ドルトムントは、ウェストファーレンシュタディオンでビジャレアルを4-0で粉砕し、13本のシュートから4.03のxGを記録した昨季の圧倒的なパフォーマンスの再現を狙っている。これとは対照的に、アウェーのチャンピオンズリーグ5連敗中で、しかもその間は無得点と、アウェーのチームには大きなプレッシャーがのしかかっている。日程がさらに厳しくなる前にリーグフェーズで早期の勢いを築くためにも、コバチ監督のチームにとって初戦での勝利は不可欠だ。
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