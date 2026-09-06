Pressefoto Baumann
翻訳者：
ニコ・コバチ監督、ボルシア・ドルトムントの驚異的な3点差逆転勝利に「幸運だった」と認める。ホッフェンハイムを驚かせる展開に
ドルトムントが劇的な逆転劇を演じる
ホッフェンハイムは、レオン・アブドゥラフとティム・レンペルレのゴールで54分までに2点を先行し、ホームの利を生かして試合を完全に支配しているように見えた。しかし、ドルトムントはセルー・ギラシーとファビオ・シウバの得点で驚異的な反撃を見せると、終盤にはアルビアン・ハイダリの劇的なオウンゴールで勝利を決定づけた。この結果、ドルトムントがブンデスリーガのアウェー戦で2点差を逆転して勝利したのは、2022年1月以来で初めてとなった。
- Kirchner-Media
「幸運な勝利だった」
土曜日の気迫あふれる逆転劇は、コバチにとってベンチで迎えたブンデスリーガ50試合目の記念すべき節目となった。勝ち点の合計を107に伸ばしたことで、就任からリーグ戦最初の50試合で積み上げた勝ち点として、ルシアン・ファブレのクラブ最多記録だった106を上回った。
試合終了後、コバチは「ラッキーな勝利だったと言わなければならない。特にオウンゴールで勝った試合ならなおさらだ。ただ、チームに何ができるかを示す、エネルギーに満ちた素晴らしいパフォーマンスでもあった。非常に激しい試合だった。ホッフェンハイム相手にはすべてを出し切らなければならないと分かっていた。彼らが持つクオリティーは誰の目にも明らかだった。
「2-0でリードする展開の方がよかった。2-0にされてから、ようやく目が覚めた。それまではホッフェンハイムが本当に、本当によくプレーしていた。こちらは苦しめられたし、2-0にされてからは全力で反撃に出て、交代策もうまくいった。途中出場の選手たちが、もうひとつ上のものをもたらしてくれた」
GKが戦いを振り返る
プレゼロ・アレーナでの勝利により、ボルシア・ドルトムントは2試合を終えて勝ち点6の満点で、順位表の2位にしっかりとつけた。この精神的な粘り強さが、試合を通じて断続的に押し寄せた相手のプレッシャーをしのぐうえで決定的だった。
GKグレゴール・コベルは『Sky』にこう付け加えた。「相手はプレスと寄せが非常に良かった。ボールを持たれた時も、何度も何度もこちらにプレッシャーをかけてきた。
「自分たちは試合に入り込むこと、効果的なコンビネーションを作ること、そしてセカンドボールを回収することに苦しんだ。ある意味では後手に回っていた。[先制点]の後はオープンな展開になり、少し行ったり来たりする試合になったが、得点できたのは自分たちだった。ここで勝てて本当にうれしい」
- AFP
欧州での戦いはすぐに始まる
ドルトムントは火曜夜、ジグナル・イドゥナ・パルクで行われるチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でスペインのビジャレアルを迎えるため、速やかに大陸での戦いへと意識を切り替えなければならない。その後は国内での安定感が試される。来週末にブンデスリーガへ戻り、昇格組のパーダーボルンと対戦する。コバチの最優先事項は、過密日程の中でスカッドを入れ替えながらも、攻撃のリズムを維持することになる。
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