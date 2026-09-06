土曜日の気迫あふれる逆転劇は、コバチにとってベンチで迎えたブンデスリーガ50試合目の記念すべき節目となった。勝ち点の合計を107に伸ばしたことで、就任からリーグ戦最初の50試合で積み上げた勝ち点として、ルシアン・ファブレのクラブ最多記録だった106を上回った。

試合終了後、コバチは「ラッキーな勝利だったと言わなければならない。特にオウンゴールで勝った試合ならなおさらだ。ただ、チームに何ができるかを示す、エネルギーに満ちた素晴らしいパフォーマンスでもあった。非常に激しい試合だった。ホッフェンハイム相手にはすべてを出し切らなければならないと分かっていた。彼らが持つクオリティーは誰の目にも明らかだった。

「2-0でリードする展開の方がよかった。2-0にされてから、ようやく目が覚めた。それまではホッフェンハイムが本当に、本当によくプレーしていた。こちらは苦しめられたし、2-0にされてからは全力で反撃に出て、交代策もうまくいった。途中出場の選手たちが、もうひとつ上のものをもたらしてくれた」