AFP
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ニコ・コヴァチ監督、ドルトムントと2029年までの新契約を締結「我々はもっと多くのことを成し遂げられる」
クロアチア人指揮官、長期的な続投を表明
コヴァチはロベルト、タパロヴィッチとともに3年間の契約延長に合意し、ジグナル・イドゥナ・パルクでの長期的な将来が正式に決まった。今回の契約は、中位に低迷していたチームを昨季のチャンピオンズリーグ出場権獲得とブンデスリーガ準優勝へ導いた成果が、具体的に評価されたものだ。
トップリーグ53試合で1試合平均勝ち点2.15という見事な成績を残しており、BVB史上最も高い勝ち点獲得ペースを誇る監督としての地位をさらに確かなものにしている。
- Team 2
スポーツディレクターがクラブの安定性を称賛
ドルトムントのスポーツ部門マネージングディレクター、ラース・リッケン氏は、2025年春に指揮を執って以来、粘り強く競争力のある環境を築いてきたコーチングスタッフの好影響を称賛した。
契約延長の理由について、リッケン氏はクラブの公式声明で次のように述べた。「ニコ・コヴァチが就任してから1年半余り、我々は非常に良い道を歩んできた」
「彼は着実にチームを成長させ、クラブ内でも高い支持を得ている。ニコとの契約延長は、ボルシア・ドルトムントの継続性と安定性を明確に示すものでもある。ニコもボルシア・ドルトムントで得られるものを分かっている。だからこそ、我々はこの道を共に歩み続けることで、すぐに合意した」
野心的な指揮官、さらなる大きな成果を目指す
就任後初のフルシーズンで勝ち点73を獲得したことは、確かな土台を築いた何よりの証しとなった。これを受け、指揮官は国内と欧州の舞台で、さらに高い目標を目指す意欲を強めている。
ヴェストファーレンシュタディオンで新たにした決意について、コヴァチ監督は次のように語った。「私たちはともに明確な進歩を遂げ、将来に向けた重要な土台を築いた。ここからさらに前進したい。どのようなサッカーをし、チームとしてどう戦い、目標を達成するために何が必要なのか、明確なビジョンがある。
何より、これまでの成果に満足することなく、向上するために毎日取り組んでいく。私たちには大きな可能性がある。全員が強い確信と決意を持ってともに進めば、もっと多くのことを成し遂げられると信じている」
- AFP
厳しいアウェー戦が勢いを試す
ドルトムントは今、水曜日に行われるチャンピオンズリーグ第2節のノルウェーのボデ／グリムトとのアウェー戦に向け、速やかに欧州の戦いへ意識を切り替えなければならない。週末にはブンデスリーガ第6節でウニオン・ベルリンを敵地で訪れる。リーグ上位で優勝争いを続けるため、国内でも安定した戦いを見せられるかが問われる。
リーグ開幕から5試合で勝ち点13を獲得したドルトムント。試合が立て込む秋の日程の中でこの好調を維持できるか、コヴァチの戦術的手腕が最大限に試されることになる。
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