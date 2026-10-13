就任後初のフルシーズンで勝ち点73を獲得したことは、確かな土台を築いた何よりの証しとなった。これを受け、指揮官は国内と欧州の舞台で、さらに高い目標を目指す意欲を強めている。

ヴェストファーレンシュタディオンで新たにした決意について、コヴァチ監督は次のように語った。「私たちはともに明確な進歩を遂げ、将来に向けた重要な土台を築いた。ここからさらに前進したい。どのようなサッカーをし、チームとしてどう戦い、目標を達成するために何が必要なのか、明確なビジョンがある。

何より、これまでの成果に満足することなく、向上するために毎日取り組んでいく。私たちには大きな可能性がある。全員が強い確信と決意を持ってともに進めば、もっと多くのことを成し遂げられると信じている」