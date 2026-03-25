ニコ・コヴァチ監督は彼の大ファンだと言われているが、BVBはすでにユリアン・ブラントの後継者を見つけたのだろうか？

トリノの場合は事情が異なる。同チームでは、ヴラシッチはすでに副キャプテンを務めており、リーグ戦では全試合で先発出場している。今シーズンは公式戦33試合で8ゴール5アシストを記録している。中央の攻撃的ポジションに加え、ヴラシッチはセカンドストライカーや左ウイングとしても起用可能だ。これは、チームを去るブラントのプロフィールと非常に似ている。

数週間前から、29歳のブラントが、バイエル・レバークーゼンから2500万ユーロの移籍金でボルシア・ドルトムントに加入してから7年を経て、同クラブを去ることが明らかになっていた。ブラントはBVBにおいて、少なくとも信頼できる得点源として常に好成績を残してきたものの、特に守備面での不安定なパフォーマンスや無気力なプレーが相次いだことから、ここしばらくの間、ドルトムントのサポーターからは批判的な目で見られていた。 BVBでのこれまでの公式戦300試合で、ブラントは125ゴールに直接関与している（56ゴール、69アシスト）。

一方、ヴラシッチはトリノで降格争いの真っ只中にあり、ジョバンニ・シメオネに次ぐ「グラナータ」の攻撃陣における最重要選手となっている。降格圏との差は6ポイントだ。

一方、BVBだけがヴラシッチに関心を寄せているわけではないようだ。ブンデスリーガからは、アイントラハト・フランクフルトもヴラシッチを注目しているという。また、トゥットスポルトによると、ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督もヴラシッチの大ファンであるとのことだ。ただし、ガスペリーニ監督がイタリアの首都での指揮官の座をいつまで維持できるかは不透明だ。