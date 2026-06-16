この23歳は適応力とセカンドトップまたは10番としての定位置が評価され、ニコ・コヴァチが求めるユリアン・ブラントの後継者にふさわしいとされている。Sport Bildによると、コヴァチは内部で得点力のある攻撃的MFを少なくとも1人補強するよう要求したという。

ブラントの退団で失った11得点（7ゴール、4アシスト）は現メンバーでは補えないと判断。移籍金ゼロで放出したブラントの後継者だけでなく、さらに補強を求める。

「来季、バイエルンに挑むとは考えていない」と公言しながら、内部では来季ブンデスリーガで首位を争い、バイエルンに挑む計画を立てている。その実現には戦力補強が不可欠だ。

スポーツディレクターのオレ・ブックは、その「差を付ける」選手を数週間前から探し続けている。一方、フィスニック・アスラーニが契約解除条項でドルトムント移籍を決断するとの噂が再燃。本人もBVB加入を「十分に想像できる」と語っているという。 さらに『The Athletic』は、ジャドン・サンチョの復帰も選択肢の一つと伝えている。