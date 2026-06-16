移籍専門ジャーナリストのジャンルーカ・ディ・マルツィオによると、ASローマのマティアス・スーレを巡るボルシア・ドルトムントの獲得競争が佳境を迎えている。
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ニコ・コヴァチ監督が望む選手らしい。BVBが新攻撃陣補強へ本格交渉へ。
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BVBは最も強く具体的な関心を示している。Skyによると、スーレの契約（2029年まで）には2500万～3000万ユーロの買い取り条項があり、6月30日まで有効だ。
ソレは2024年、移籍金2900万ユーロでユヴェントスからローマへ移籍。公式戦81試合で12得点13アシストを記録している。1月まではアルゼンチンU-20代表として開幕20試合で10得点を挙げていた。 しかし2～4月は鼠径部負傷で離脱した。
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BVBの移籍動向：コヴァチ監督が戦力補強を要求、バイエルンに挑む意向
この23歳は適応力とセカンドトップまたは10番としての定位置が評価され、ニコ・コヴァチが求めるユリアン・ブラントの後継者にふさわしいとされている。Sport Bildによると、コヴァチは内部で得点力のある攻撃的MFを少なくとも1人補強するよう要求したという。
ブラントの退団で失った11得点（7ゴール、4アシスト）は現メンバーでは補えないと判断。移籍金ゼロで放出したブラントの後継者だけでなく、さらに補強を求める。
「来季、バイエルンに挑むとは考えていない」と公言しながら、内部では来季ブンデスリーガで首位を争い、バイエルンに挑む計画を立てている。その実現には戦力補強が不可欠だ。
スポーツディレクターのオレ・ブックは、その「差を付ける」選手を数週間前から探し続けている。一方、フィスニック・アスラーニが契約解除条項でドルトムント移籍を決断するとの噂が再燃。本人もBVB加入を「十分に想像できる」と語っているという。 さらに『The Athletic』は、ジャドン・サンチョの復帰も選択肢の一つと伝えている。
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ギラッシーとアデイエミの加入で、BVBは再び大規模な戦力補強を迫られる恐れがある。
コヴァチ監督は2027年以降もドルトムントで契約を延長すべきだという見解で、クラブ内は一致している。監督もスポーツ部門の幹部もこれを望んでおり、特にブック氏はシーズン後の内部会議でコヴァチ監督の仕事を高く評価した。
BVBはすでに3人の新戦力を獲得した。ジョアン・ガドゥ（RBザルツブルクから1950万ユーロ）の加入で、移籍金なしで退団したニクラス・ズーレ（現役引退）と重傷を負ったエムレ・カン（前十字靭帯断裂）の穴を埋めた。 17歳のカウア・プラテスは左サイドの補強としてクルゼイロから700万ユーロで加入。18歳の攻撃的MFジャスティン・レルマはインデペンディエンテから400万ユーロで獲得された。
ただし、夏に補強が必要になる可能性もある。ストライカーのセルジュ・グラーシとカリム・アデエミの去就が未決定だからだ。グラーシには移籍の噂が絶えず、アデエミの2027年以降の契約延長交渉も数か月続いている。