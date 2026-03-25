BVBはユリアン・ブラントの後継者探しにおいて、どうやらセリエAで候補を見つけたようだ。イタリアの『トゥットスポルト』紙によると、ボルシア・ドルトムントはトリノFCおよびニコラ・ヴラシッチと接触したとのことだ。
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ニコ・コヴァチ監督が意外な獲得候補に名指し：BVBがユリアン・ブラントの後継者を狙う
同紙によると、特にヴラシッチの同胞であるニコ・コヴァチはこの攻撃的ミッドフィールダーの大ファンだが、移籍は安価にはならない見込みだ。ヴラシッチのトリノとの契約は2027年までだが、クラブには契約を2028年まで自動的に延長するオプションがあるという。
ヴラシッチはウェストハム・ユナイテッドでの厳しい初シーズンを経て、当初はレンタル移籍でトリノへ移籍したが、その後セリエAの同クラブがクロアチア代表選手のために約1100万ユーロを支払って完全移籍させた。 2021年8月にはCSKAモスクワに3000万ユーロを支払ったウェストハムだが、プレミアリーグで幸運に恵まれなかったヴラシッチにとって、同クラブは最初の所属先ではなかった。
2017年、彼はハイドゥク・スプリットのユースから1100万ユーロでエバートンFCに移籍したが、わずか1シーズン、19試合（2ゴール、1アシスト）の出場にとどまり、モスクワへ放出された。 CSKAでは、28歳の彼は長年にわたり主力選手として活躍し、108試合で計54ゴール関与（33ゴール、21アシスト）を記録したが、ウェストハムでは控え選手以上の役割を果たすことはほとんどなかった。
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BVBの関心に加え、アイントラハト・フランクフルトとローマもヴラシッチ獲得に動いている模様
トリノの場合は事情が異なる。同チームでは、ヴラシッチはすでに副キャプテンを務めており、リーグ戦では全試合で先発出場している。今シーズンは公式戦33試合で8ゴール5アシストを記録している。中央の攻撃的ポジションに加え、ヴラシッチはセカンドストライカーや左ウイングとしても起用可能だ。これは、チームを去るブラントのプロフィールと非常に似ている。
数週間前から、29歳のブラントが、バイエル・レバークーゼンから2500万ユーロの移籍金でボルシア・ドルトムントに加入してから7年を経て、同クラブを去ることが明らかになっていた。ブラントはBVBにおいて、少なくとも信頼できる得点源として常に好成績を残してきたものの、特に守備面での不安定なパフォーマンスや無気力なプレーが相次いだことから、ここしばらくの間、ドルトムントのサポーターからは批判的な目で見られていた。 BVBでのこれまでの公式戦300試合で、ブラントは125ゴールに直接関与している（56ゴール、69アシスト）。
一方、ヴラシッチはトリノで降格争いの真っ只中にあり、ジョバンニ・シメオネに次ぐ「グラナータ」の攻撃陣における最重要選手となっている。降格圏との差は6ポイントだ。
一方、BVBだけがヴラシッチに関心を寄せているわけではないようだ。ブンデスリーガからは、アイントラハト・フランクフルトもヴラシッチを注目しているという。また、トゥットスポルトによると、ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督もヴラシッチの大ファンであるとのことだ。ただし、ガスペリーニ監督がイタリアの首都での指揮官の座をいつまで維持できるかは不透明だ。
ユリアン・ブラントとニコラ・ヴラシッチ：パフォーマンスデータと統計
プレイヤー 試合 ゴール アシスト ニコラ・ヴラシッチ 414 70 63 ユリアン・ブラント 583 134 147