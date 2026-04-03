ニコ・コヴァチ監督がニコ・シュロッターベックを擁護。ボルシア・ドルトムントのDFがブンデスリーガのクラブとの契約合意を公に否定した。

ドルトムントの監督は、誤った情報が広まっていることへの不満を表明し、26歳の選手は単に外部からの雑音に反応したに過ぎないと強調した。コヴァチ監督は、代表招集中に事実関係を明らかにする必要を感じた同選手の対応は適切だったと考えている。

「話題になったのはシュロッティではなく、単に事実無根の噂を流した連中だ」と、コヴァチ監督はこの件について問われると記者団に語った。「シュロッティには事実を明らかにする権利がある。彼は何も間違ったことはしていない」

シュロッターベック自身も、昇給額や契約解除条項に関する数字など、マスコミに流出した具体的な詳細について「非常に驚いた」と認めた。ドイツがガーナに勝利した後の会見で、彼は交渉は継続中であるものの、まだ契約書に署名には至っていないことを明らかにした。