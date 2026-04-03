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NICO SCHLOTTERBECK BORUSSIA DORTMUNDGetty Images
Yosua Arya

翻訳者：

ニコ・コヴァチ監督がニコ・シュロッターベックを擁護。ボルシア・ドルトムントのDFがブンデスリーガのクラブとの契約合意を公に否定した。

ニコ・シュロッターベック
ボルシア・ドルトムント
ニコ・コヴァチ
ブンデスリーガ

ニコ・シュロッターベックが契約延長に関する「虚偽の」報道を否定せざるを得なくなったことを受け、ニコ・コヴァチ監督が同選手を擁護した。ボルシア・ドルトムントの指揮官は、メディアによる激しい憶測が飛び交う中、自身の将来について明確にしたことで、同選手が何ら過ちを犯したわけではないと主張している。

  • コヴァッチ、契約をめぐる混乱についてメディアを非難

    コヴァッチは、シュロッターベックの将来をめぐる憶測が高まっていることについて言及し、最近の騒動の責任はメディアにあると断じました。2031年までの高額な新契約が間近に迫っているとの報道が浮上したため、同選手は公の場で事実関係を明らかにせざるを得なくなったのです。 

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  • Nico SchlotterbeckGetty Images

    監督と選手が「虚偽の」見出しを批判

    ドルトムントの監督は、誤った情報が広まっていることへの不満を表明し、26歳の選手は単に外部からの雑音に反応したに過ぎないと強調した。コヴァチ監督は、代表招集中に事実関係を明らかにする必要を感じた同選手の対応は適切だったと考えている。

    「話題になったのはシュロッティではなく、単に事実無根の噂を流した連中だ」と、コヴァチ監督はこの件について問われると記者団に語った。「シュロッティには事実を明らかにする権利がある。彼は何も間違ったことはしていない」

    シュロッターベック自身も、昇給額や契約解除条項に関する数字など、マスコミに流出した具体的な詳細について「非常に驚いた」と認めた。ドイツがガーナに勝利した後の会見で、彼は交渉は継続中であるものの、まだ契約書に署名には至っていないことを明らかにした。

  • リッケンは環境の変化にもかかわらず、冷静さを保っている。

    スポーツディレクターのラース・リッケン氏は火曜日、シュロッターベックの発言は理解できるものだと述べ、クラブの現在の目標はシュロッターベックとの長期契約を確保することだと強調した。

    「ニコの発言は理解できる」とリッケンは語った。「我々は進展も合意も確認していないため、むしろ最近の報道に驚かされた。彼をBVBに長期的に縛り付けるという我々の基本的な姿勢は変わっていない。引き続きその実現に向けて取り組んでいる」

  • SchlotterbeckGetty Images

    次は何が待っているのでしょうか？

    クラブは選手の代理人と契約交渉を続ける一方、シュロッターベック監督はドルトムントがシーズンを力強く締めくくることができるよう、引き続き全力を尽くす構えだ。現在、ドルトムントはブンデスリーガで2位につけており、首位のバイエルン・ミュンヘンとは9ポイント差となっている。ドルトムントは土曜日にシュトゥットガルトと対戦する。

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