『ルール・ナッハリヒテン』紙と『Sport1』が一致して報じているところによると、ドルトムントの監督とSGEのマネージャーは火曜日、フランクフルトで夕食を共にし、直接会談を行ったという。
翻訳者：
ニコ・コヴァチとブンデスリーガのクラブ幹部との極めて注目を集める会談：BVBで大規模な人事異動が起きるのか？
最近、コヴァチとクローシェがそう遠くない将来にBVBで同僚になるのではないかという憶測が飛び交っていた。Skyの情報によると、ボルシア・ドルトムントではスポーツ担当取締役のラース・リッケンとスポーツディレクターのセバスティアン・ケールの両名が去就の行方が不透明となっている。少なくとも、2027年まで続く彼らの契約は、当面の間延長されない見込みだ。
もし実際に両者が退任することになれば、クローシェは後任として最適な人材となるだろう。アイントラハト・フランクフルトでは、45歳のクローシェが、経済面とスポーツ面での期待値の乖離に納得できず、退団を検討していると『Bild』紙が報じている。
そのため、クローシェが今夏以降もSGEに残留するかどうかは「これまで以上に不透明」となっている。もし彼がクラブを去ることになれば、ドルトムントのボルシアで、彼にとってスポーツ面において魅力的な新たな道が開ける可能性がある。
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近々BVBでタッグを組む？コヴァチとクローシェの出会いは単なる偶然だったようだ
とはいえ、『ルール・ナッハリヒテン』紙やSport1によると、コヴァチとクローシェの面会は、現在流れている噂とは直接的な関連はないという。むしろ、この面会は偶然の産物であり、BVBの監督がアイントラハトのレジェンドであり元会長のペーター・フィッシャーの70歳の誕生日を祝うためにフランクフルトに滞在していたことがきっかけだった。
もともとコヴァチは、フランクフルト時代（2016～2018年）に共に過ごした元SGEの同僚で、現在はアイントラハトのメディア・コミュニケーション担当ディレクターを務めるヤン・マルティン・シュトラスハイムとだけ会う予定だった。クロイシェはこの会合に、その場で急遽合流したという。
BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日時
試合
3月21日 18時30分
BVB 対 ハンブルガーSV（ブンデスリーガ）
4月4日 18時30分
VfBシュトゥットガルト - BVB（ブンデスリーガ）
4月11日 15時30分
BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
4月18日 15時30分
TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）
よくある質問
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".