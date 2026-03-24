スペインでは、カデナ・SERの記者ペドロ・フラナが、アトレティコ・マドリードがディエゴ・パブロ・シメオネ監督と、ニコ・ゴンサレスがユヴェントスとの間で定められた買取り義務が発動する出場回数に達しないよう取り決めたと報じている。 アルゼンチン人選手には、少なくとも前半または後半のいずれか1ハーフ以上出場する試合があと7試合不足している。現在、1998年生まれの同選手は、規定の21試合のうち、リーグ戦で45分以上出場した試合を14試合記録している（チャンピオンズリーグも含めた合計では、ニコ・ゴンサレスの45分以上出場試合は18試合となる）。
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ニコ・ゴンサレスの買い戻し：アトレティコ・マドリードがシメオネ監督に突きつけた条件、ユヴェントスは今後どう動くのか？
アトレティコはニコを獲得したいが、それはクラブ側の条件次第だ
昨夏、元フィオレンティーナの選手はユヴェントスからアトレティコ・マドリードへレンタル移籍した。移籍金3200万ユーロの買い取り義務が設定されており、45分以上出場した試合数が条件となっている（計21試合に達する必要がある）。 ディエゴ・シメオネ監督の下でのパフォーマンスは間違いなく満足のいくものだが、スペイン側では確信している。アトレティコ・マドリードは来夏に向けて明確な戦略を練っているのだ。トゥットスポルト紙が報じたところによると、カデナ・セルのジャーナリストによれば、アトレティコ・マドリードは4月6日に28歳を迎えるこのウイング選手を獲得することに依然として関心を示しているという。
ユヴェントスはどうする？
アトレティコ・マドリードの計画は、シーズン終了後にユヴェントスと協議を行い、昨シーズンに合意した出場回数に応じた買い取り金額よりも低い金額で合意に達することにあるようだ。 現時点で注目されるのは、ユヴェントス側の意向だ。減額された条件を受け入れるか、他のクラブからのオファーを待つために提案を拒否するか、あるいは、トゥットスポルト紙によればアルゼンチン人選手の資質を高く評価しているルチアーノ・スパレッティ監督の下で、ニコ・ゴンサレスをチームに残す決断を下すかもしれない。