ニコ・ゴンサレスの買い戻し：アトレティコ・マドリードがシメオネ監督に突きつけた条件、ユヴェントスは今後どう動くのか？

昨夏、元フィオレンティーナの選手はユヴェントスからアトレティコ・マドリードへレンタル移籍した。移籍金3200万ユーロの買い取り義務が設定されており、45分以上出場した試合数が条件となっている（計21試合に達する必要がある）。 ディエゴ・シメオネ監督の下でのパフォーマンスは間違いなく満足のいくものだが、スペイン側では確信している。アトレティコ・マドリードは来夏に向けて明確な戦略を練っているのだ。トゥットスポルト紙が報じたところによると、カデナ・セルのジャーナリストによれば、アトレティコ・マドリードは4月6日に28歳を迎えるこのウイング選手を獲得することに依然として関心を示しているという。



