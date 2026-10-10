ユヴェントスは、アルゼンチン代表のゴンサレスがクラブと新契約を締結したことを正式に発表した。この新たな契約により、同ウインガーは2029-30シーズン終了までトリノに残ることになる。

この発表は、28歳の同選手にとって見事な復活を締めくくるものとなった。ゴンサレスは2024年夏に当初イタリアの名門へ加入したが、最初のシーズンは負傷や監督交代の影響を大きく受けた。

その後、同選手は2025-26シーズンにローンでクラブを離れることを認められた。しかし今では、今季のスパレッティの構想における重要な戦力として再び地位を確立している。