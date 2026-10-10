AFP
翻訳者：
ニコ・ゴンサレスがユヴェントスでの将来を託す。アルゼンチン代表が大型の長期契約延長にサイン
トリノで新たな決意
ユヴェントスは、アルゼンチン代表のゴンサレスがクラブと新契約を締結したことを正式に発表した。この新たな契約により、同ウインガーは2029-30シーズン終了までトリノに残ることになる。
この発表は、28歳の同選手にとって見事な復活を締めくくるものとなった。ゴンサレスは2024年夏に当初イタリアの名門へ加入したが、最初のシーズンは負傷や監督交代の影響を大きく受けた。
その後、同選手は2025-26シーズンにローンでクラブを離れることを認められた。しかし今では、今季のスパレッティの構想における重要な戦力として再び地位を確立している。
- AFP
マドリードへの期限付き移籍期間
ゴンサレスは昨季、スペインのアトレティコ・マドリーへローン移籍していた。スペインの首都での時間を楽しんだものの、買い取り義務条項が発動するために必要なリーガでの出場数には届かなかった。
報道によると、アトレティコは今夏に完全移籍での獲得に向けて交渉を試みた。しかし、提示した金額は合意済みの3200万ユーロの条項を大きく下回っており、妥協点は見いだせなかった。
ユヴェントスはクラブ公式サイトの声明で新契約を発表した。クラブは「今回の新契約は、ニコが最初にトリノへ到着した2024年夏に始まった歩みを継続していく意思を確認するものだ」と伝えている。
スパレッティの下で台頭
イタリア復帰後、ゴンサレスはトップチームで与えられたチャンスを生かしている。スターFWケナン・ユルディズを含む複数の主力アタッカーの負傷により、スパレッティはこのアルゼンチン人に大きく依存せざるを得なくなっている。今季はここまで公式戦5試合に出場しており、直近のセリエA3試合では先発出場を果たしている。
クラブ声明は彼のより広範な影響力にも言及し、次のように述べた。「彼のプレースタイルは、ユベントスが過密日程に臨む中で前線に予測不能性と戦術的な選択肢をもたらす。それに加え、経験と人間性によって、ピッチ内外の両面でチームにとって貴重な象徴的存在となっている」
- AFP
未来を見据えて
この契約延長により、同選手の将来を巡る残る憶測は完全に払拭された。ユヴェントスはその能力への信頼を明確に示し、最近の好調ぶりに長期契約という形で報いた。
ここまでクラブで公式戦45試合に出場し、7ゴールを記録しているゴンサレスは、今後に向けた安定した土台を手にした。厳しい日程を戦うスパレッティの下で、中心的な役割を担うことが期待される。
主力選手たちが負傷から復帰するにつれ、ゴンサレスは先発の座を巡って一層厳しい競争に直面することになる。それでも今回の新契約は、同選手がユヴェントスの戦力として高く評価されていることを裏づけるものだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。