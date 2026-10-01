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ニコ・オライリーが負傷によりイングランド代表を離脱、マンチェスター・シティの左サイドバックは検査のためクラブに戻る
シティの若手選手、代表合宿を途中離脱
今回の代表ウインドーで継続的なインパクトを残すというオライリーの希望は、不運なトレーニング中のアクシデントによって絶たれた。マンチェスター・シティのアカデミー出身で、前監督ペップ・グアルディオラの下でトップチームでの役割へとうまく移行していたこの選手は、イングランドのチェコ戦勝利で欠場しており、その後、マンチェスターに戻るため正式に代表活動から離脱することが決まった。
イングランドサッカー協会は公式発表でこのニュースを認め、この複数ポジションをこなせるDFは今後のネーションズリーグの試合に出場できないと説明した。声明では「ニコ・オライリーはマンチェスター・シティに戻っており、今後のUEFAネーションズリーグの試合には一切関与しない」とされた。さらに「イングランドは土曜日にリエカでクロアチアと対戦し、その後火曜日にウェンブリーでチェコと対戦する予定だが、追加招集は行わない」としている。
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万能型左SBにとって難しい移籍期間だ
オライリーにとっては試練の時期となっている。ウェンブリーで行われたイングランドのネーションズリーグ初戦スペイン戦では存在感を示したものの、この大一番で90分間プレーした一方、同点ゴールにつながる場面のビルドアップに関与してしまい、相手に試合へ引き戻される形となった。最終的にイングランドは3-2で敗れている。
イングランドは現在、ネーションズリーグのリーグA・グループ3で勝ち点3の2位。得失点差で3位クロアチアを上回っている。スペインは勝ち点6の全勝でグループ首位に立っており、チェコは勝ち点0で最下位のままとなっている。
アンフィールドでの出場は大きく疑問視されている
マンチェスター・シティのファンは、チームがリヴァプールと対戦するための重要なアンフィールド遠征に向けて準備を進める中、この状況を注意深く見守ることになりそうだ。オライリーは今季ここまで公式戦6試合に出場し、1アシストを記録しており、その欠場の可能性はチームの選手層にとって無視できない懸念材料となる。
10月11日に予定されているマージーサイド行きは、とりわけ激しい一戦になるとみられている。マンチェスター・シティは勝ち点15のパーフェクトな成績でプレミアリーグ首位に立つ一方、リヴァプールは勝ち点9で6位につけているためだ。さらに、シティの財務問題をめぐるプレミアリーグの調査に関する最近の動きと、アンフィールドで騒然とした雰囲気になることが確実視される状況も重なっており、マンチェスター・シティにとってはフルメンバーをそろえることが極めて重要になる。
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チームの他のポジションにもチャンスが生まれる
オライリーの離脱は本人にとって痛手である一方、代表チーム内の他の才能にとっては明確なチャンスを生み出すことになった。左サイドバックの空席の最大の受益者はルイス・ホールで、ニューカッスル・ユナイテッドの同選手はすでにプラハでの90分間を通して印象的なプレーを見せている。ホールは現在、シニア代表での地位を固めるべく、クロアチア戦でも先発の座を維持すると広く見込まれている。
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