今回の代表ウインドーで継続的なインパクトを残すというオライリーの希望は、不運なトレーニング中のアクシデントによって絶たれた。マンチェスター・シティのアカデミー出身で、前監督ペップ・グアルディオラの下でトップチームでの役割へとうまく移行していたこの選手は、イングランドのチェコ戦勝利で欠場しており、その後、マンチェスターに戻るため正式に代表活動から離脱することが決まった。

イングランドサッカー協会は公式発表でこのニュースを認め、この複数ポジションをこなせるDFは今後のネーションズリーグの試合に出場できないと説明した。声明では「ニコ・オライリーはマンチェスター・シティに戻っており、今後のUEFAネーションズリーグの試合には一切関与しない」とされた。さらに「イングランドは土曜日にリエカでクロアチアと対戦し、その後火曜日にウェンブリーでチェコと対戦する予定だが、追加招集は行わない」としている。